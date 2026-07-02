Aufstrebende EPU

Laut der jüngsten WKÖ-Statistik ist die Zahl der Ein-Personen-Unternehmen in Oberösterreich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent gewachsen. Neben den Top-3-Motivationsgründen für Selbständige (siehe Grafik) kommen noch die Umsetzung einer Produktidee und auch der Wunsch, in der Pension einen Zuverdienst zu erzielen, als Motive für die Unternehmensgründung hinzu. Nach der Umsatzentwicklung von 2024 auf 2025 betrachtet verzeichnen drei Viertel der EPU stabile beziehungsweise wachsende nominelle Umsätze. Bemerkenswert ist auch, dass bereits 25 Prozent der EPU ihre Produkte und Dienstleistungen exportieren, vor allem in die Nachbarländer Deutschland, Schweiz und Italien.

Investitionen erleichtern

„Mit dem Steuerfreibetrag von bis zu 15.000 Euro und der Anhebung der Kleinunternehmergrenze wurden wichtige Entlastungen für EPU erreicht. Jetzt kommt es darauf an, Bürokratie weiter abzubauen und den Entlastungskurs fortzusetzen“, sagt Michael Stingeder, EPU-Sprecher der WKO Oberösterreich. Die WKOÖ setzt sich als Interessenvertretung für die Ein-Personen-Unternehmen unter anderem dafür ein, dass der Gewinnfreibetrag angehoben wird. Eine weitere Forderung betrifft die Grenze für geringwertige Güter. Diese soll auf 2.500 Euro angehoben werden, um Investitionen zu erleichtern und gleichzeitig den bürokratischen Aufwand zu senken.

Gut genutztes Service

Auf dem Weg zum erfolgreichen Ein-Personen-Unternehmen ist die Wirtschaftskammer Oberösterreich die verlässliche Partnerin, die mit unterschiedlichen Services unterstützt. In Webinaren und Infobroschüren sowie bei Beratungsgesprächen werden alle Fragen der EPU beantwortet. Mit Netzwerkveranstaltungen wie dem EPU-Erfolgstag bietet die WKOÖ die Möglichkeit, sich mit anderen EPU auszutauschen und vom Know-how der bereits erfahreneren Unternehmer zu profitieren.

Die Nutzung der Wirtschaftskammer-Services durch EPU ist hoch. Jedes zweite EPU (50 Prozent) nutzt die vielfältigen Angebote. 83 Prozent sind sehr oder eher mit den Wirtschaftskammer-Services zufrieden. Häufig genutzt werden unter anderem Online-Tools wie der SV- und Steuer-Rechner, der Preisrechner, praxisbezogene Handbücher sowie eine breite Palette an Webinaren.

www.wko.at/ooe/netzwerke/ein-personen-unternehmen





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: Mit Leidenschaft selbständig



Auf eigenen Füßen zu stehen und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, das sind zwei der wichtigsten Gründe, warum sich jemand entschließt, ein Ein-Personen-Unternehmen zu gründen. In Oberösterreich gibt es rund 57.000 EPU, die mit großer Motivation ihre selbständige Tätigkeit ausüben.

Die EPU sind für den Wirtschaftsstandort aus mehreren Gründen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Als Kooperationspartner für KMU und Industrie erfüllen sie eine verbindende Funktion für verschiedene heimische Wirtschaftszweige und stärken Branchen und Regionen. Ihre Innovationskraft und Flexibilität ermöglicht die Umsetzung neuer Geschäftsideen, die die Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die Freude und Begeisterung, mit der die EPU am Werk sind, zeichnet ihre Leistungen ganz besonders aus und macht sie zu wichtigen Botschafterinnen und Botschaftern der Selbständigkeit.

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich unterstützt die EPU auf vielen Ebenen. Wir setzen uns dafür ein, dass Investitionen leichter möglich werden und der bürokratische Aufwand sowie die steuerliche Belastung sinken. Vor allem stellen wir den EPU eine starke Interessenvertretung und ein starkes Netzwerk zur Verfügung. Mit unseren umfangreichen Serviceangeboten unterstützen wir die EPU ab der Gründung ihres Unternehmens.



Als Kooperationspartner für KMU und Industrie erfüllen die EPU eine verbindende Funktion für verschiedene heimische Wirtschaftszweige und stärken Branchen und Regionen..



