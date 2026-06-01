„Voi cool“: Stifts-Schüler entdecken ihre Stärken im Talent Space der WKOÖ

Beim Würfel-Stapeln mit dem Roboterarm die Frustrationstoleranz testen oder technisches Verständnis anhand eines unbekannten Geräts beweisen – das sind nur zwei von 14 Stationen im Talent Space der Wirtschaftskammer OÖ in Linz. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe einen Tag lang spielerisch ihre ganz persönlichen Stärken.

Kürzlich gingen die Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Schlierbach auf Entdeckungsreise, um ihre persönlichen Talente zu erforschen. Am Ende des Tages stand für alle Teilnehmer fest, welche sechs individuellen Fähigkeiten ihre größten Stärken sind. „Voi cool“ fanden das die Drittklässler, schließlich bekamen sie ihre größten Stärken auch noch schwarz auf weiß als Urkunde überreicht.

Kurzweiliges Programm

Auch Klassenvorstand Markus Rittich kann das Format weiterempfehlen: „Der Talent Space hat meinen Schülerinnen und Schülern ein sehr innovatives und kurzweiliges Programm geboten, um Interessen und Stärken auf unterschiedlichen Wegen kennenzulernen und zu entdecken. Das Team bzw. die Betreuerinnen waren sehr motiviert und auch aufmerksam und sind auf die Charaktere in meiner Klasse wunderbar eingegangen. Ich bin sehr glücklich, dass wir im Rahmen der Berufsorientierung an unserer Schule dieses Programm gemacht haben.“

Berufsorientierung geht weiter

Stichwort Berufsorientierung: Der Besuch im Talent Space legte den Grundstein für die weitere Berufsorientierung – etwa mit einer Potenzialanalyse in der 8. Schulstufe. Diese wird vom Land OÖ gefördert und ebenfalls von der Wirtschaftskammer Oberösterreich angeboten.



