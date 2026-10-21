Welcher Tarif passt zu meinem Betrieb?

Strom ist ein Kostenfaktor. Doch wie viel ein Betrieb dafür bezahlt, hängt nicht nur vom Marktpreis ab, sondern auch davon, wie der Strom eingekauft wird. Während ein Fixpreis für mehr Planungssicherheit sorgt, können variable Tarife oder eine Beschaffung zu Börsenpreisen bei günstiger Marktentwicklung zu niedrigeren Stromkosten führen. Entscheidend ist, welches Modell zu Verbrauch, Risikobereitschaft und betrieblichen Möglichkeiten passt.

Fixpreis: Ein Fixpreisvertrag legt den Energiepreis für einen vereinbarten Zeitraum fest. Steigen die Großhandelspreise, bleibt der vereinbarte Preis grundsätzlich stabil. Das erleichtert die Kalkulation und schützt vor kurzfristigen Preissprüngen. Es gilt aber auch die umgekehrte Richtung. Fallen die Marktpreise, profitiert man während der Preisbindung nicht automatisch davon. Zudem kommt es darauf an, welche Preisbestandteile tatsächlich fixiert sind und welche Vertragsbedingungen gelten.

Variabler Tarif: Bei variablen Tarifen wird der Energiepreis nach einer vereinbarten Regel angepasst, etwa abhängig von einem Index oder der Entwicklung bestimmter Marktpreise. Sinkende Preise kommen dadurch beim Unternehmen an, steigende aber genauso. Wichtig ist ein genauer Blick auf die Vertragsbedingungen. Wie häufig wird der Preis angepasst? An welchen Index ist er gebunden und wie transparent und nachvollziehbar ist die Berechnung?

Spotmarkt: Man können den Strom auch zu Preisen beschaffen, die sich an den kurzfristigen Börsenpreisen orientieren. Diese können je nach Angebot und Nachfrage sowie Tageszeit stark schwanken. Wer Verbrauch gezielt in günstigere Stunden verlagern kann, hat möglicherweise einen Vorteil. Bei hohen Marktpreisen können die Kosten allerdings ebenso deutlich steigen. Ein solcher Tarif eignet sich daher nicht automatisch für jeden Betrieb. Er setzt voraus, dass das Unternehmen die Preisentwicklung und den eigenen Verbrauch im Blick behalten kann und mit den Schwankungen umgehen möchte. Auch die konkrete Abrechnung, etwa anhand von Stunden- oder Viertelstundenpreisen, ist entscheidend.

Worauf sollten Betriebe achten?

Ein Vergleich sollte über den ausgewiesenen Energiepreis hinausgehen. Relevant sind:

Preisgestaltung: Wie wird der Preis berechnet, welche Bestandteile sind enthalten?

Laufzeit: Wie lange ist man gebunden und welche Kündigungsfristen gelten?

Risiko: Wie stark können die Kosten steigen und wie gut kann der Betrieb Schwankungen verkraften?

Verbrauch: Kann der Stromverbrauch zeitlich angepasst werden oder ist er weitgehend vorgegeben?

Flexibilität: Welche Möglichkeiten bestehen, den Vertrag bei veränderten Marktbedingungen anzupassen?

Es gibt daher kein Beschaffungsmodell, das für alle Unternehmen gleichermaßen optimal ist. Ein Betrieb mit hohem, gut planbarem Stromverbrauch kann andere Anforderungen haben als ein Unternehmen, dessen Verbrauch stark schwankt oder das Lasten zeitlich verschieben kann.

Tipp: Nicht nur den angebotenen Preis betrachten, sondern das gesamte Vertragsmodell. Entscheidend ist, welche Preis­entwicklung und welches Risiko mit dem jeweiligen Modell über die gesamte Vertragslaufzeit verbunden sind.