Wie fühlt sich ein Arbeitstag im Coworking Space an? Am Donnerstag, 1. Oktober 2026, lädt das Netzwerk „Coworking Oberösterreich“ dazu ein, es selbst auszuprobieren. Beim Tag der offenen Coworking Spaces können Interessierte Arbeitsplätze kennenlernen, vor Ort arbeiten und mit den Communities ins Gespräch kommen.



Der Aktionstag richtet sich an Selbständige, Gründerinnen und Gründer, Unternehmen und Menschen, die ortsunabhängig arbeiten. Wer einen Arbeitsplatz außerhalb des Homeoffice sucht oder Kontakte in der Region knüpfen möchte, kann die Räume und das Miteinander vor Ort unverbindlich kennenlernen.



Die Sparte Information und Consulting der WKO Oberösterreich unterstützt und begleitet das Netzwerk „Coworking Oberösterreich“ seit seiner Gründung. Für die mehr als 21.000 Mitgliedsbetriebe in den wissensintensiven Branchen sind flexible Arbeitsorte, Vernetzung und moderne Formen der Zusammenarbeit, besonders relevant. „Wer selbständig arbeitet, muss nicht allein arbeiten. Coworking verbindet zwei Dinge, die für viele Unternehmen immer wichtiger werden: Flexibilität und Vernetzung. Das Netzwerk „Coworking Oberösterreich" macht die vorhandenen Angebote sichtbar und erleichtert Unternehmerinnen und Unternehmern den Zugang zu passenden Arbeitsorten und neuen Kontakten“, so Christoph Schumacher, Obmann der Sparte Information und Consulting.



Gemeinsam arbeiten und regional vernetzen

Beim Aktionstag wird erlebbar, wie das im Alltag funktioniert: konzentriert arbeiten, Erfahrungen teilen und Menschen aus anderen Branchen treffen. Das Netzwerk „Coworking Oberösterreich“ macht diese Arbeitsform sichtbar und vernetzt die Spaces miteinander.



Vom Probetag bis zum Oktoberfest

Die Angebote reichen von Besichtigungen und kostenlosem Probearbeiten bis zu Frühstück, Community Run und Afterwork-Treffen. Im DAS FRANZI in Sierning beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Das Dorfbüro Mondseeland verbindet Coworking mit Focusing-Meditation, einem Lauftreff und einem Oktoberfest. In der factory300 in der Tabakfabrik Linz startet um 9 Uhr der kostenlose Coworking Probetag; ab 18 Uhr folgt das Community-Oktoberfest. Auch der 2Kanter in Engerwitzdorf und die ALTE WAGNEREI in Gschwandt laden zum Oktoberfest. Weitere Programme gibt es in Bad Ischl, Gmunden, Hagenberg, St. Aegidi und an zwei Standorten in Schlierbach. Die Zeiten unterscheiden sich je nach Space und reichen von 7.30 bis 21 Uhr.



Für einzelne Angebote ist eine Anmeldung erforderlich, insbesondere das factory300-Oktoberfest. Über Social Media verlost „Coworking Oberösterreich“ einen Monat gratis Coworking in einem der am Gewinnspiel beteiligten Spaces.

Infos auf: www.coworking-netzwerk.at





Programme der Coworking Spaces (Programmänderungen möglich)



2Kanter CO WORKING | HOF · Engerwitzdorf · 10–18 Uhr

Linzerberg 5, 4209 Engerwitzdorf. Besichtigungen und kostenloses Probearbeiten; Oktoberfest ab 17 Uhr.



ALTE WAGNEREI · Gschwandt · 12–18 Uhr

Unterndorf 1, 4816 Gschwandt. Besichtigungen, kostenloses Probearbeiten und Oktoberfest mit Weißwurst und Brezen.



andys.cc · Bad Ischl · 9–12 Uhr

Bahnhofstraße 8, 4820 Bad Ischl. Besichtigungen, kostenloses Probearbeiten und freie Getränke.



co/lab Gmunden · Gmunden · 8–21 Uhr

J.-E.-Habert-Straße 14, 4810 Gmunden. Offene Türen, kostenloses Probearbeiten



ConnectSpace Hagenberg · Hagenberg · 12–17 Uhr

Softwarepark 35, 4232 Hagenberg im Mühlkreis. Offene Türen, Probearbeiten, „meet your people“ und Afterwork-Drinks.



DAS FRANZI · Sierning · 10–19 Uhr

Neustraße 7, 4522 Sierning. Gemeinsames Frühstück um 10 Uhr; Rundgänge um 14, 16 und 18 Uhr. Kostenloses Probearbeiten während der Öffnungszeit.



Dorfbüro Mondseeland · Mondsee · 7.30–18 Uhr

Technoparkstraße 4, 5310 Mondsee. Gratis Coworking, Focusing-Meditation im Work&Flow-Raum, Lauftreff „Community Run“ und Oktoberfest mit Weißwurst und Brezen.



factory300 · Linz · 9–20 Uhr

Peter-Behrens-Platz 10, Linz. Kostenloser Coworking-Probetag ab 9 Uhr. Community-Oktoberfest ab 18 Uhr; Anmeldung erforderlich.



Landspinnerei · St. Aegidi · 9–16 Uhr

St. Aegidi 10, 4725 St. Aegidi. Besichtigungen und kostenloses Probearbeiten. Zusätzlich wird eine kostenlose Probewoche angeboten.



MORIT’S · Schlierbach · 10–18 Uhr

Klosterstraße 2, 4553 Schlierbach. Besichtigungen, kostenloses Probearbeiten und Afterwork-Bier.



wisawi · Schlierbach · 10–18 Uhr

Stiftsstraße 2, 4553 Schlierbach. Besichtigungen, kostenloses Probearbeiten und Afterwork-Bier.



Über Coworking Oberösterreich

„Coworking Oberösterreich“ ist ein Netzwerk von Coworking Spaces, das den Austausch unter den Betreibenden stärkt und Coworking als moderne Arbeitsform bekannter macht. Die Initiative fördert flexible Arbeitsmöglichkeiten und Vernetzung in urbanen wie ländlichen Regionen.

