Handwerkskunst, Regionalität und Zukunft

Am 16. Oktober wird der Welttag des Brotes gefeiert. Dieser Tag erinnert daran, dass Brot nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern auch ein wichtiges Kulturgut ist. „Brot ist mehr als ein Lebensmittel. Es ist ein Stück Heimat und Tradition“, so Reinhard Honeder, Bäcker- und Konditormeister und Landesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe in Oberösterreich. „Am Welttag des Brotes wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Handwerk, Begeisterung und Qualität in jedem Laib Brot steckt.“



Tradition trifft Innovation

Während die Grundzutaten seit Jahrhunderten dieselben sind — Mehl, Wasser, Salz und Hefe — entwickelt sich die Bäckereibranche stetig weiter. Die oberösterreichischen Handwerksbäcker setzen dabei aber nach wie vor auf die Qualität regionaler Rohstoffe. „Unsere Handwerksbäckerinnen und –bäcker leisten tagtäglich wertvolle Arbeit. Sie bewahren bewährte Rezepte und entwickeln gleichzeitig neue, innovative Brotkreationen, die den Geschmack und die Bedürfnisse moderner Konsumentinnen und Konsumenten treffen“, betont Oberösterreichs Landesinnungsmeister Honeder. „Das Brot von heute ist ein hochwertiges Produkt, das mit Begeisterung, Wissen und regionalen Zutaten entsteht.“

Wir laden bereits jetzt ein, den OÖ Bäckermarkt im April zu besuchen und die Vielfalt und Qualität der oberösterreichischen Handwerksbäcker zu entdecken und genießen.



Auch die Zukunft des Bäckerhandwerks wird in Oberösterreich aktiv gestaltet. Mit dem innovativen Lehrberuf Backtechnologie bietet die Branche jungen Talenten moderne, zukunftsorientierte Ausbildungsperspektiven. „Die Kombination aus praktischer Erfahrung und technologischem Know-how ist einzigartig und zeigt, wie dynamisch und zukunftsfit unser Beruf ist“, so Honeder.



OBERÖSTERREICHISCHER BÄCKERMARKT, das Highlight 2027

Ein großes Highlight 2027 für alle Brot- und Genussliebhaber steht bereits fest. Am 10. April 2027 findet der OBERÖSTERREICHISCHE BÄCKERMARKT in den Promenadengalerien in Linz statt. „Der Bäckermarkt ist der perfekte Ort, um die Vielfalt unseres Handwerks live zu erleben und die Verbundenheit zwischen Produzenten und Konsumenten zu feiern“, so Honeder. „Wir laden bereits jetzt ein, den Bäckermarkt im April zu besuchen und die Vielfalt und Qualität der oberösterreichischen Handwerksbäcker zu entdecken und genießen.“

