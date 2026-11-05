„Voi cool“: Schwanenstädter Schüler entdeckenihre Stärken im Talent Space

Beim Würfel-Stapeln mit dem Roboterarm die Frustrationstoleranz testen oder technisches Verständnis anhand eines unbekannten Gerätes beweisen – das sind nur zwei von 14 Stationen im Talent Space der Wirtschaftskammer OÖ in Linz. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe einen Tag lang spielerisch ihre ganz persönlichen Stärken.

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Urkunde mit den größten Stärken



Kürzlich gingen die Schülerinnen und Schüler der Sport-MS Schwanenstadt auf Entdeckungsreise, um ihre persönlichen Talente zu erforschen. Am Ende des Tages stand für alle Teilnehmer fest, welche sechs individuellen Fähigkeiten ihre größten Stärken sind. „Voi cool“ fanden das die Drittklässler, schließlich bekamen sie ihre größten Stärken auch noch schwarz auf weiß als Urkunde überreicht.

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Lehrreicher Tag



Auch die Berufsorientierungs-Lehrerinnen Claudia Haberl und Anita Kastenhuber zogen ein positives Resümée: „Der Besuch im Talent Space war für unsere Schülerinnen und Schüler sehr interessant und lehrreich.“

Berufsorientierung geht weiter



Damit legte der Besuch im Talent Space den Grundstein für die weitere Berufsorientierung – etwa mit einer Potenzialanalyse in der 8. Schulstufe. Diese wird vom Land OÖ gefördert und ebenfalls von der Wirtschaftskammer Oberösterreich angeboten.