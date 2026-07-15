Startkapital mit Vertrauensvorschuss

Vor knapp drei Jahren stand auch das Linzer Unternehmen Talents & Company an diesem Punkt. Für eine klassische Kreditfinanzierung sind neue Geschäftsideen ohne belastbare Zahlen und mit wenig Eigenkapital schwierig darstellbar, selbst dann, wenn Idee, Team und Marktpotenzial überzeugen. Das Gründertrio von Talents & Company startete damit, Betriebe mit Datenanalysen und fachlicher Beratung dabei zu unterstützen, Lehrlinge zu finden, auszubilden und vor allem auch langfristig zu binden.

„Wir hatten damals erst ein, zwei Kunden. Wahrscheinlich hätte es kaum eine Bank gegeben, die sagt: Da habt ihr das Geld, bitte marschiert los“, erinnert sich Mario Derntl (im Bild mit mit KGG-UBG-Beraterin Renate Kamleitner). Den nötigen Hebel lieferten in dieser kritischen Phase die KGG und UBG mit dem Gründerfonds für die oberösterreichische Wirtschaft. Die stille Beteiligung aus Mitteln des Landes Oberösterreich stellt jungen Unternehmen rasch und unkompliziert zwischen 25.000 und 75.000 Euro Startkapital bereit.

Schnelleres Wachstum

Für Talents & Company veränderte dieses Instrument die gesamte Dynamik. Da die Rückzahlungen erst nach zweieinhalb Jahren fällig werden, konnte frühzeitig die erste Mitarbeiterin an Bord geholt werden. Die Folge: mehr Schlagkraft im Vertrieb und ein deutlich schnelleres Wachstum. Bereits im ersten Jahr wuchs das Team auf fünf Personen an.

Signalwirkung nach außen

Genauso wichtig war die Signalwirkung nach außen: Wenn KGG und UBG ein Geschäftsmodell prüfen und Risiko mittragen, stärkt das die Glaubwürdigkeit gegenüber weiteren Finanzierungspartnern. Gerade für junge Unternehmen kann dieser Vertrauensvorschuss den Unterschied machen.

Heute beschäftigt Talents & Company elf Mitarbeiter und begleitet rund 150 Betriebe bei der Ausbildung ihrer eigenen Fachkräfte, erste Kunden in Deutschland inklusive. Für Derntl war das ein „wahnsinniger Turbo“, aber auch strukturell wertvoll: „Es hat uns extrem gutgetan, dass von KGG und UBG ein sauberer Businessplan erwartet wurde. So mussten wir nochmals tief in unsere Idee eintauchen, Strategien verschriftlichen und alles kritisch hinterfragen.“ Ein strukturierter Prozess, der das Fundament für die weitere Entwicklung legte und eindrucksvoll zeigt, was KGG und UBG als Brückenbauer für junge, innovative Unternehmen am Standort leisten können.

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