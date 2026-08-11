„Entdecke, was in Dir steckt!“ 

Der August 2026 war für einige Jugendliche des Bezirks Urfahr-Umgebung ein besonderes Abenteuer. Im Rahmen der ganztägigen Erlebnistage im WKO Talent Space der Wirtschaftskammer Oberösterreich setzten sich die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren spielerisch mit ihren persönlichen Potenzialen und den neuesten Technologien auseinander.

Zukunft lebendig erleben

An 14 interaktiven Stationen – von der VR-Brille bis zum Roboterarm – testeten die Teilnehmer unter anderem ihre Eigeninitiative, ihr technisches Verständnis und ihre Teamfähigkeit. Im Mittelpunkt stand nicht die Leistung, sondern die Entdeckung der eigenen Stärken.

Überraschende Erkenntnisse

Am Ende des Tages bekamen alle Jugendlichen eine individuelle Auswertung ihrer stärksten Talente sowie ein persönliches Teilnahmezertifikat überreicht. Viele waren überrascht, welche Talente sie bereits besitzen. Diese stärkenbasierte Grundlage ist ein wichtiger Schritt für die weitere Berufsorientierung, etwa im Rahmen der Potenzialanalyse.

Kostenloses Angebot mit Mehrwert

Zusätzlich zum kostenlosen Erlebnistag des WKO Talent Space gehörte, neben der spannenden Programmgestaltung, auch ein kostenloser Shuttledienst ausgehend von der Bezirksstelle Urfahr-Umgebung. Am Dienstag, 4. August, fuhren die motivierten Jugendlichen mit dem Shuttle von Urfahr-Umgebung nach Linz in die WKOÖ. Für die Bezirksstelle Urfahr-Umgebung war es ein Erfolg, den Jugendlichen diesen Einblick in die Welt der Arbeit und Technologie zu ermöglichen. „Angebote wie diese sind essenziell, um junge Menschen frühzeitig für ihre berufliche Zukunft zu begeistern und ihnen Klarheit für den weiteren Weg zu geben“, so Klemens Ruttmann, Bezirksstellenleiter der WKO Urfahr-Umgebung.

Infos für Schulen und Eltern

Auch im kommenden Schuljahr 2026/27 lädt der Talent Space der WKO Oberösterreich wieder Schulklassen der 7. Schulstufe ein, ihre Talente zu entdecken. Weitere Informationen, Termine und Anmeldung unter



