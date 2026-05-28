Tischler Trophy 2026

Im Panoramasaal des WIFI Linz wurden am Dienstag dieser Woche die Sieger der 10. Tischler Trophy ausgezeichnet. Über 200 Schülerinnen und Schüler und deren Patronanztischler aus ganz OÖ nahmen an diesem Kooperationsprojekt zwischen der oö. Tischlerinnung und der Bildungsdirektion OÖ teil. Federführend für den Erfolg des Projekts sind auf Seite der Tischler Lehrlingswartin Claudia Hindinger, und für die Bildungsdirektion Annemarie Thallner. In Anwesenheit von Hofrätin Isabell Schaurhofer in Vertretung des Bildungsdirektors und Landesinnungsmeisters Gerhard Spitzbart wurden die Preise übergeben.

© cityfoto Lehrlingswartin Claudia Hindinger, Annemarie Thaler und Isabell Schaurhofer (beide Bildungsdirektion) sowie Sabine Kronberger (v. l.) freuten sich mit den Gewinnern

Aufgabenstellung „Ihr werdet ausgezeichnet und nehmt in einem besonderen Stuhl Platz“

Ziel der Tischler Trophy ist, den jungen Menschen den Werkstoff Holz und den Beruf des Tischlers schon in der Schule näherzubringen und die Berufswahl zu erleichtern. Insgesamt 19 Klassen der 7. Schulstufe NMS aus ganz Oberösterreich beteiligten sich am Projekt. Die Aufgabenstellung lautete heuer: „Ihr werdet ausgezeichnet und nehmt in einem besonderen Stuhl Platz“. Das gesamte Material wurde von der Landesinnung dank Unterstützung der Firmen Keplinger GmbH, J. u. A. Frischeis Linz GmbH, M. Hechenblaickner Holzhandelsgesellschaft m.b.H. und Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG bereitgestellt.

© cityfoto Auch die Patronanztischler wurden auf die Bühne geholt - im Bild Vertreter der Tischlerei Silberholz

Bei der praktischen Umsetzung wurden die Schulklassen jeweils von einem Patronanztischler vor Ort unterstützt. Die Schüler besuchten die Tischlerei, holten sich Tipps für die handwerkliche Umsetzung und bauten dann selbst in der Schule im Werkunterricht oder aber auch über die Talenteförderung ihren Lieblingsplatz zum Lernen. Die fertigen Stücke wurden im WIFI Linz einen Monat ausgestellt. Eine Jury bewertete die Projekte in den 3 Kategorien:

Design

Kreativität

Stabilität

© cityfoto Die Schulklassen zeigten auch bei der Präsentation viel Kreativität.

In jeder Kategorie konnten die Besten jeweils bis zu 500 Euro für die Klassenkasse gewinnen. Bei der Siegerehrung präsentierten die Preisträger ihre Projekte und Gedanken dazu in einem 5-minütigen Auftritt dem Publikum. Dabei legten die Jugendlichen unglaubliche Kreativität an den Tag.



Die Sieger:

Kategorie Design

1. Platz: MS Munderfing & Tischlerei Gebrüder Vietz

2. Platz: MS Gunskirchen & Tischlerei Silberholz

3. Platz: MS Ried im Innkreis & Team 7

Kategorie Kreativität:

1. Platz: Johann-Nestroy-Schule Bad Ischl & Tischlerei Gassner

2. Platz: SMS Lenzing & Tischlerei Roither

3. Platz: MS Neukirchen a. d. Vöckla & Tischlerei Ramp

Kategorie Stabilität:

1. Platz: MS Ulrichsberg & Tischlerei Eisner Stiegen

2. Platz: MS Aigen-Schlägl & Tischlerei Groiss Wohnkultur

3. Platz: SMS Sandl & Tischlerei Riepl







