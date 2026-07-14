Trainer Abend im WIFI Grieskirchen

Anfang Juli lud das WIFI Grieskirchen zum Trainerabend ein, um gemeinsam einen geselligen Abend zu verbringen und die wertvolle Zusammenarbeit mit den WIFI Trainern zu würdigen.

Ein Highlight des Nachmittags war eine Weinverkostung unter der Leitung von Armin Kienesberger. Der Winzer aus Schlüßlberg betreibt biodynamischen Weinbau und beeindruckte die Gäste mit seiner tiefen Philosophie sowie seiner Hingabe zur Natur und zur Herstellung hochwertiger Lebensmittel. Die Veranstaltung bot nicht nur Raum für fachlichen Austausch, sondern auch für persönliche Begegnungen, bei denen die Wertschätzung für die Arbeit mit den WIFI-Kunden im Mittelpunkt stand.

WIFI OÖ sucht Verstärkung: Über 2.800 Trainerinnen und Trainer bilden das Rückgrat

Das WIFI Oberösterreich ist als Nummer 1 in der beruflichen Weiterbildung für Erwachsene bekannt. Dieses Netzwerk wird von mehr als 2.800 freiberuflichen Trainerinnen und Trainern getragen, die ihr Wissen und ihre Expertise täglich weitergeben.

Um die hohe Qualität der Bildungsangebote auch in Zukunft sicherzustellen, sucht das WIFI OÖ weiterhin nach engagierten Fachexperten und Spezialisten. Besonders groß ist der Bedarf derzeit in den Bereichen Fremdsprachen und Integration.

„Wir freuen uns auf neue Gesichter", so das Statement des WIFI Grieskirchen. „Haben Sie Freude daran, Ihr Wissen weiterzugeben und Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig."

Interessierte Fachkräfte sind herzlich eingeladen, sich initiativ zu bewerben und Teil dieses dynamischen Netzwerks zu werden.