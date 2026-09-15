Magie der Trüffel in Schwertberg entdecken

Cindy Bay Káplár wuchs in Deutschland auf, Zsolt Káplár in Ungarn. Beide verbindet dieselbe Kindheitserinnerung, unzählige Stunden mit den Großeltern in den Wäldern. Dort entstand die Liebe zur Natur, zu Pilzen und zu den oft verborgenen Zusammenhängen eines gesunden Waldes. „Viele Jahre später führte uns genau diese Leidenschaft erneut zusammen. Auf der Suche nach fundierten Ausbildungen über heimische Pilze und Trüffel mussten wir feststellen, dass es in Österreich kaum entsprechende Angebote gab. Deshalb führte unser Weg ins Ausland. In Deutschland und weiteren europäischen Ländern besuchten wir zahlreiche Seminare, Forschungsprojekte und Exkursionen. Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern, Mykologen und erfahrenen Trüffelexperten sammelten wir wertvolles Wissen über die faszinierende Welt der unterirdisch wachsenden Pilze“, schildert Cindy Bay Káplár.

Mehr als Ausbildungsstätte

Aus dieser Begeisterung entstand schließlich die Gründung der ersten Trüffelschule Österreichs 2023. Heute ist die Trüffelschule ein Kompetenzzentrum für Trüffel, Trüffelhunde, Forschung, Naturverständnis und nachhaltige Wissensvermittlung. Im Mittelpunkt steht die mehrstufige Ausbildung zur Trüffelsuche mit Hund. Dieses speziell entwickelte Ausbildungssystem verbindet wissenschaftlich fundiertes Fachwissen mit intensiver Praxis im Gelände. Die Teilnehmer lernen nicht nur, ihren Hund zuverlässig und artgerecht zur Trüffelsuche auszubilden, sondern erhalten ein tiefes Verständnis für Mykorrhiza, Bodenkunde, Geologie, Pflanzenkunde, Baumarten, Ökologie sowie die gesetzlichen Grundlagen der Trüffelsuche.

„Hochwertige Trüffel zählen weltweit zu den exklusivsten Naturprodukten. Es entstehen neue Chancen für Landwirte, Waldbesitzer, Direktvermarkter, Tourismusbetriebe und regionale Produzenten. Aus heimischen Trüffeln können hochwertige Spezialitäten entstehen und Österreich besitzt eine bemerkenswerte Vielfalt an heimischen Trüffelarten“, ist Cindy Bay Káplár überzeugt.

Lehrpfad geplant

„Mit Wissenschaftlern, Trüffelexperten und Forschungspartnern aus ganz Europa dokumentieren wir Funde, kartieren Lebensräume und tragen dazu bei, das Wissen über die österreichischen Trüffelvorkommen kontinuierlich zu erweitern. Weiters planen wir einen Trüffel-Lehrpfad. Schulen, Familien und Naturinteressierte sollen die faszinierende Welt der Trüffel mit allen Sinnen entdecken und verstehen können“, kündigt sie an.

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