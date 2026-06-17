Produktneuheit ermöglicht sofort begrünte Rasenflächen 

Die TTE Öko-Bodensystem Zahrer GmbH befindet sich auf Erfolgskurs. 2025 wurden bereits über 40.000 m² umweltfreundliche Rasengitter versiegelungsfrei verlegt. Für heuer wird mit einer Steigerung um 50 Prozent auf 60.000 m² Rasengitter gerechnet, die Nachfrage bei Gemeinden und Betrieben ist enorm. Bei der voestalpine AG in Linz (Bild) würdenbeispielsweise im Rahmen eines Großauftrags insgesamt bereits 2500 m² umweltfreundliche Rasengitter verbaut. Auch in der SmartCity Living Steyr, einem modernen Wohnbauprojekt, konnte auf insgesamt 250 m² Parkfläche das TTE-Rasengitter verlegt werden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 350 Aufträge abgewickelt. Einer der größten Aufträge in der Unternehmensgeschichte wird aktuell in Kronstorf im Bezirk Linz-Land realisiert. Beim neuen Verteilerzentrum der Drogeriemarktkette dm werden insgesamt 5.500 m² Park- und Logistikflächen ausgestattet.



Produktinnovation TTE directGREEN

Jetzt präsentiert das Unternehmen eine Produktinnovation. Mit dem neuen TTE directGREEN werden Rasengitter aus recyceltem Kunststoff geliefert, die zwei bis drei Monate professionell vorbegrünt sind. Dadurch ist nach der Verlegung sofort eine hochwertige und dichte Rasenfläche vorhanden, die direkt als Parkplatz oder Zufahrt genutzt werden kann. Die Komplett-Lösung ist effizient per Hand oder maschinell verlegbar und benötigt keine zusätzliche Fertigstellungspflege. Substrat, Verfüllung und eine fachmännische Ansaat sind inkludiert. Das bietet vor allem dort Vorteile, wo Flächen sofort nutzbar sein müssen und eine garantierte und hohe Begrünungsqualität gewünscht ist. Typische Beispiele sind Parkplätze für Einkaufszentren, für Wohnungsanlagen, Feuerwehrzufahrten oder viele andere Bereiche. Die Lösung spart Zeit und stellt sicher, dass hochwertige, versiegelungsfreie Grünflächen direkt zur Verfügung stehen.

Neu ist auch die Komplettlösung TTE directPAVE. Das Unternehmen befüllt hier die Rasengitter bereits werkseitig mit TTE Pflastersteinen. So lassen sich wasserdurchlässige Pflasterflächen schnell und unkompliziert maschinell oder von Hand verlegen. Das Produkt wird fertig geliefert und sorgt für eine 100-prozentige Versickerung vor Ort.

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