Unternehmerabend in Kooperation von WKO und AMS Eferding

Zum Einstieg stellte Firmenchef Adolf Toferer die Entstehungsgeschichte und Firmenphilosophie seiner beiden Firmen VW & Audi Toferer bzw. Mercedes Toferer näher vor. In den beiden Firmen sind rund 115 Mitarbeiter, davon 15 Lehrlinge beschäftigt. Adolf Toferer blickt gemeinsam mit Sohn Julian optimistisch in die wirtschaftliche Zukunft.

Georg Mittermair, Führungskraft bei Mercedes Toferer, ging auf die Leitprinzipien in der Mitarbeiterführung, mit der klaren Positionierung als „Attraktiver Arbeitgeber“ am regionalen Arbeitsmarkt näher ein. Auch mit dem WKOÖ-Modell „Duale Akademie“ können die beiden innovativen Autohäuser bei jungen Fachkräften punkten.

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Auf großes Interesse der Gäste stieß auch die Vorstellung von neuen Ideen betreffend die Kooperationen von AMS Eferding und WKO Eferding durch Silke Aistleitner, Leiterin des AMS Eferding, WKO Eferding Obmann Tobias Luger und WKO Eferding Leiter Hans Moser. Moderiert wurde der Abend von Christof Bauer.

Silke Aistleitner skizzierte den regionalen Arbeitsmarkt sowie konkrete Zahlen und die Herausforderungen für ihr Team.

„Die WKO Eferding wird auch zukünftig ALLES UNTERNEHMEN, damit sich unser Bezirk im Bereich Arbeitsmarkt, Lehrlingsbeschäftigung, sowie in wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereichen weiterhin gut entwickelt!“, versprachen Luger und Moser ihren vollen Einsatz für die kommenden Jahre. Die Themen Digitalisierung, KI und New Work werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Wichtig wird auch die Netzwerkpflege zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern und den regionalen Wirtschaftsvertretern spielen.

Höhepunkt des Unternehmerabends waren die Statements von Andrea Joos, Leiterin Service für Unternehmen des AMS OÖ., WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl als Arbeitgebervertreterin im AMS-Landesdirektorium und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer.

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Sie referierten zum Thema „Aktuelle Entwicklungen am OÖ. Arbeitsmarkt, mit starkem Einfluss vom rasanten technologischen Wandel, der fortschreitenden Globalisierung, der demografischen Entwicklung und der wirtschaftlich schwer vorhersehbaren Zukunft.

Es wurde festgestellt, dass sowohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene zwischen AMS und WKO hervorragend zusammengearbeitet wird, um die gemeinsamen Kunden, sprich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer bestmöglich zu unterstützen! Natürlich wurden auch die Probleme des regionalen Arbeitsmarktes angesprochen und Strategien kurz vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen die aussagekräftigen, ehrlichen und verständlichen Aussagen sehr positiv auf.