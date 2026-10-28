Von 25 bis 255 Jahre
Oö. Landesinnung der Metalltechniker zeichnete Betriebe für langjährige Selbständigkeit aus
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Vergangene Woche zeichnete die Landesinnung der Metalltechniker Mitgliedsbetriebe für lange Selbständigkeit aus. Insgesamt 34 oö. Metalltechnikbetriebe wurden im Julius Raab Saal der Wirtschaftskammer Oberösterreich geehrt. Die jüngsten Betriebe waren 25 Jahre selbständig, der älteste 255 Jahre.
Landesinnungsmeister Fritz Danner und Gerhard Spitzbart, stellvertretender Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, überreichten dabei nachstehenden Jubilaren Urkunde, Medaille und ein Salz-Potpourri von Ischler Salzen.
25-jähriges Jubiläum
Markus Jansch, Kremsmünster, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker
Milltech GmbH, St. Marienkirchen, Schlosser
Wolfgang Mang, Neuzeug, Schlosser
Siegfried Rabanser, St. Georgen/Attergau, Schmiede
Metall- und Designwerkstätte Karl GmbH & Co KG, Ottensheim, Schlosser
Steiner Blechbearbeitung GmbH, Ried/Traunkreis, Landmaschinentechniker verbunden mit Schlosser und Schmiede
Cerveny Gesellschaft m.b.H, Linz, Schlosser
Andorfer Metalltechnik GmbH, Leonding, Schlosser
the Engraver e.U., Linz, Graveure
30-jähriges Jubiläum
RJ Metallbearbeitung u. Konstruktion GmbH, Mattighofe, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker
Günther Singhuber, Adlwang, Schlosser
Hermann Kasbauer e.U., Diersbach, Landmaschinentechniker
Miller Bauelemente GmbH, Marchtrenk, Schlosser (eingeschränkt)
Hertwich Engineering GmbH, Braunau am Inn, Schlosser
Johann Brunthaler, Geretsberg, Schmiede
Josef Reiter, Mehrnbach, Schlosser
35-jähriges Jubiläum
HEGA Alu- u. Stahlbau GmbH, Ampflwang, Schlosser
Ing. Mag. Udo Winter, Linz, Waffengewerbe
Karl Mayr, Krenglbach, Landmaschinenmechaniker
Karl Deschberger Gesellschaft m.b.H. & Co KG, St. Marienkirchen, Landmaschinenmechaniker
40-jähriges Jubiläum
Terschl GmbH & Co KG, Adlwang, Schlosser
KFZ-Landtechnik Holli e.U., Grünburg, Landmaschinenmechaniker
45-jähriges Jubiläum
Franz Leitner Gesellschaft m.b.H., Wels, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau
Brix Alu Vertriebs GmbH, Linz, Schlosser
50-jähriges Jubiläum
Dr. Manfred Majer Maschinenbau GesmbH, Gmunden, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau
55-jähriges Jubiläum
Lenhard Gesellschaft m.b.H., Weng im Innkreis, Schlossergewerbe (eingeschränkt)
60-jähriges Jubiläum
Lagerhausgenossenschaft Freistadt eGen., Freistadt, Landmaschinenbauer
Lagerhausgenossenchaft Rohrbach eGen., Rohrbach, Landmaschinentechniker
80-jähriges Jubiläum
Brosche Galvanowerk GmbH, Enns, Metall-Stahlschleifer und Galvaniseurgewerbe
100-jähriges Jubiläum
Alois Hinterer Metallbau Gesellschaft m.b.H., Bad Ischl, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker
Holli GmbH & Co KG, Niederneukirchen, Landmaschinenbauergewerbe
125-jähriges Jubiläum
Gruber Maschinen GmbH, Gaspoltshofen, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen
165-jähriges Jubiläum
Michael Froschauer, Neustift im Mühlkreis, Metalltechnik für Land- und Baumaschinen
255-jähriges Jubiläum
Maxwald-Maschinen Gesellschaft m.b.H., Ohlsdorf, Landmaschinenmechaniker