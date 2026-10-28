Von 25 bis 255 Jahre

Vergangene Woche zeichnete die Landesinnung der Metalltechniker Mitgliedsbetriebe für lange Selbständigkeit aus. Insgesamt 34 oö. Metalltechnikbetriebe wurden im Julius Raab Saal der Wirtschaftskammer Oberösterreich geehrt. Die jüngsten Betriebe waren 25 Jahre selbständig, der älteste 255 Jahre.

© Kunasz 255 Jahre Maxwald-Maschinen Gesellschaft m.b.H., Ohlsdorf (v. l.): Jochen Lidauer, Berufsgruppenobmann Land- und Baumaschinentechniker, Landesinnungsmeister Fritz Danner, Franz Maxwald, Elisabeth Maxwald-de Joannon, Spartenobmann-Stv. Gerhard Spitzbart

Landesinnungsmeister Fritz Danner und Gerhard Spitzbart, stellvertretender Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, überreichten dabei nachstehenden Jubilaren Urkunde, Medaille und ein Salz-Potpourri von Ischler Salzen.



25-jähriges Jubiläum

Markus Jansch, Kremsmünster, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker

Milltech GmbH, St. Marienkirchen, Schlosser

Wolfgang Mang, Neuzeug, Schlosser

Siegfried Rabanser, St. Georgen/Attergau, Schmiede

Metall- und Designwerkstätte Karl GmbH & Co KG, Ottensheim, Schlosser

Steiner Blechbearbeitung GmbH, Ried/Traunkreis, Landmaschinentechniker verbunden mit Schlosser und Schmiede

Cerveny Gesellschaft m.b.H, Linz, Schlosser

Andorfer Metalltechnik GmbH, Leonding, Schlosser

the Engraver e.U., Linz, Graveure

30-jähriges Jubiläum

RJ Metallbearbeitung u. Konstruktion GmbH, Mattighofe, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker

Günther Singhuber, Adlwang, Schlosser

Hermann Kasbauer e.U., Diersbach, Landmaschinentechniker

Miller Bauelemente GmbH, Marchtrenk, Schlosser (eingeschränkt)

Hertwich Engineering GmbH, Braunau am Inn, Schlosser

Johann Brunthaler, Geretsberg, Schmiede

Josef Reiter, Mehrnbach, Schlosser

35-jähriges Jubiläum

HEGA Alu- u. Stahlbau GmbH, Ampflwang, Schlosser

Ing. Mag. Udo Winter, Linz, Waffengewerbe

Karl Mayr, Krenglbach, Landmaschinenmechaniker

Karl Deschberger Gesellschaft m.b.H. & Co KG, St. Marienkirchen, Landmaschinenmechaniker

40-jähriges Jubiläum

Terschl GmbH & Co KG, Adlwang, Schlosser

KFZ-Landtechnik Holli e.U., Grünburg, Landmaschinenmechaniker

45-jähriges Jubiläum

Franz Leitner Gesellschaft m.b.H., Wels, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau

Brix Alu Vertriebs GmbH, Linz, Schlosser

50-jähriges Jubiläum

Dr. Manfred Majer Maschinenbau GesmbH, Gmunden, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau

55-jähriges Jubiläum

Lenhard Gesellschaft m.b.H., Weng im Innkreis, Schlossergewerbe (eingeschränkt)

60-jähriges Jubiläum

Lagerhausgenossenschaft Freistadt eGen., Freistadt, Landmaschinenbauer

Lagerhausgenossenchaft Rohrbach eGen., Rohrbach, Landmaschinentechniker

80-jähriges Jubiläum

Brosche Galvanowerk GmbH, Enns, Metall-Stahlschleifer und Galvaniseurgewerbe

100-jähriges Jubiläum

Alois Hinterer Metallbau Gesellschaft m.b.H., Bad Ischl, Schlosser verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechniker

Holli GmbH & Co KG, Niederneukirchen, Landmaschinenbauergewerbe

125-jähriges Jubiläum

Gruber Maschinen GmbH, Gaspoltshofen, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen

165-jähriges Jubiläum

Michael Froschauer, Neustift im Mühlkreis, Metalltechnik für Land- und Baumaschinen

255-jähriges Jubiläum

Maxwald-Maschinen Gesellschaft m.b.H., Ohlsdorf, Landmaschinenmechaniker

