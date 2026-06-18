Persönliche Dienstleister aus Überzeugung

Am 17. Juni fand das traditionelle Sommerfest der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister im Thalhammers bei den Feldkirchner Badeseen statt. Rund 180 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen.



„Ein besonderes Highlight des Sommerfests ist alljährlich die Ehrung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihrer Tätigkeit bereits jahrzehntelang mit vollster Leidenschaft und Überzeugung nachgehen“, so Fachgruppenobmann Michael Stingeder, der auch die Bedeutung der Veranstaltung als Plattform für Austausch und Vernetzung betonte.



Folgende Jubilarinnen und Jubilare wurden mit einer Ehrenurkunde sowie einer Medaille ausgezeichnet:



25 Jahre



Gabriela Beate Autengruber, Humanenergetik in Helfenberg

Gabriela Eckelt, Humanenergetik in Wolfern

Isabelle Marie Vickie Fürst-Reichhart, Humanenergetik in Ried in der Riedmark

Birgit Bettina Lang, Human-, Tier- und Raumenergetik in Zwettl an der Rodl

Maschinenring Granitland KOMMUNAL Verein & Co KG, Maschinenvermietung in Bad Leonfelden, Geschäftsführer Johannes Enzenhofer, Obfrau Elisabeth Engleder

Claudia Tiefenbacher, Humanenergetik in Weyer



30 Jahre

