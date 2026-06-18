Persönliche Dienstleister aus Überzeugung
Die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister zeichnete langjährige Selbständige für ihre unternehmerische Tätigkeit aus
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Aktualisiert am 18.06.2026
Am 17. Juni fand das traditionelle Sommerfest der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister im Thalhammers bei den Feldkirchner Badeseen statt. Rund 180 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen.
„Ein besonderes Highlight des Sommerfests ist alljährlich die Ehrung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihrer Tätigkeit bereits jahrzehntelang mit vollster Leidenschaft und Überzeugung nachgehen“, so Fachgruppenobmann Michael Stingeder, der auch die Bedeutung der Veranstaltung als Plattform für Austausch und Vernetzung betonte.
Folgende Jubilarinnen und Jubilare wurden mit einer Ehrenurkunde sowie einer Medaille ausgezeichnet:
25 Jahre
- Gabriela Beate Autengruber, Humanenergetik in Helfenberg
- Gabriela Eckelt, Humanenergetik in Wolfern
- Isabelle Marie Vickie Fürst-Reichhart, Humanenergetik in Ried in der Riedmark
- Birgit Bettina Lang, Human-, Tier- und Raumenergetik in Zwettl an der Rodl
- Maschinenring Granitland KOMMUNAL Verein & Co KG, Maschinenvermietung in Bad Leonfelden, Geschäftsführer Johannes Enzenhofer, Obfrau Elisabeth Engleder
- Claudia Tiefenbacher, Humanenergetik in Weyer
30 Jahre
- Nura Dagmar Stockinger, Farb- und Stilberatung in Traun