USA im Außenhandelsfokus

Obwohl die Trump-Regierung auf alte Industrien setzt, bleiben die USA ein Land, in dem permanentes Innovieren großgeschrieben wird. Ein Aspekt, der heimischen Unternehmen auch in Zeiten von Zöllen und Handelsbeschränkungen durchaus Chancen für neue Geschäftsbeziehungen eröffnet. Peter Hasslacher, Wirtschaftsdelegierter in New York, gibt einen Einblick.

Die derzeitige Situa­tion bietet bereits sehr gute Möglichkeiten für Österreichs Unternehmen, aber die größten Wachstumsmöglichkeiten liegen noch vor uns. Das Beste kommt somit noch.

„Just do it“ – Die Mentalität amerikanischer Unternehmer zeichnet sich durch Risikobereitschaft, schnelles Handeln und kontinuierliche Verbesserungen aus. Eine Einstellung, die in Zeiten volatiler Geopolitik besonders wertvoll ist und auch österreichische Firmen, die hier erfolgreich sein wollen, als Beispiel dient. Die USA gelten trotz der aktuellen geopolitischen Situation als einer der bedeutendsten Absatzmärkte für heimische Unternehmen, was die Marktexpansion dorthin überaus attraktiv macht.

Österreich erzielt seinen höchsten Handelsbilanzüberschuss mit den USA, die zugleich den weltweit zweitwichtigsten Exportmarkt des Landes darstellen. Zudem birgt der Markt erhebliches Wachstumspotenzial und österreichische Unternehmen investieren seit Jahren verstärkt in den US-Markt, wobei die Zuwachsraten dieser Investitionen im internationalen Vergleich zu den höchsten zählen. Auch wenn die Zeiten nicht einfach und durch ständige Veränderungen geprägt sind, ist die Situation günstig. Erhebliche Verdrängung aus China und weniger ausgeprägt aus Südostasien, Afrika und Lateinamerika bringen europäische Unternehmen dazu, neues Marktpotenzial anderswo auszuschöpfen. Hier bieten sich die USA für Europa als vielversprechender Zukunftsmarkt an, da das Betätigungsfeld chinesischer Anbieter dort in strategisch relevanten Bereichen begrenzt ist.

Nach wie vor gilt in den USA das Prinzip „If you can make it there, you can make it anywhere“. Hier treffen sich die Besten der Besten, um ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu nutzen, und das aus gutem Grund. Die weltweit höchste Kaufkraft und großes Innovationspotenzial sowie gleichzeitiger Nachholbedarf ermöglichen österreichischen Firmen, insbesondere Hidden Champions, ihre USP erfolgreich zu nutzen.

Rückschläge sind Teil der Entwicklung, jedoch ändern diese nichts am hervorragenden langfristigen Potenzial des US-Markts. Die derzeitige Situa­tion bietet bereits sehr gute Möglichkeiten für Österreichs Unternehmen, aber die größten Wachstumsmöglichkeiten liegen noch vor uns. Das Beste kommt somit noch.