Süßigkeiten und Zeit für die Väter

„ Insgesamt kann der oberösterreichische Handel dabei laut aktueller Studie der KMU Forschung Austria mit Ausgaben von 34 Millionen Euro rechnen, pro Person fallen dabei durchschnittlich 53 Euro für Geschenke an“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKO Oberösterreich.

Dass der Vatertag in Oberösterreich eine nach wie vor hohe Bedeutung hat, wird auch heuer wieder durch die Befragungsdaten der KMU Forschung Austria untermauert. 61 Prozent der Befragten geben an, jemanden zu diesem Anlass beschenken zu wollen. Erwartungsgemäß sind es meist (in 69 Prozent der Fälle) die Väter, denen auf diese Weise Dankbarkeit gezeigt wird. In gut jedem fünften Fall (21 Prozent) bekommt der (Ehe-)Partner ein Präsent überreicht.

Dabei werden insbesondere Süßigkeiten, Schokolade bzw. Pralinen favorisiert, diese werden von 31 Prozent genannt. Die Auswertung zeigt zudem, dass 27 Prozent der Befragten Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaub, Konzertkarten oder andere Ausflüge bevorzugen. 21 Prozent der Befragten möchten Bier, Spirituosen oder sonstige Getränke verschenken. Auch Restaurantbesuche oder Parfums, Kosmetika und Körperpflegeprodukte (jeweils 18 Prozent) sind beliebte Optionen für kleinere oder größere Aufmerksamkeiten. Wird etwas verschenkt, so kann im Durchschnitt mit etwa 53 Euro pro Person gerechnet werden.

+Für 59 Prozent der Oberösterreicher ist und bleibt der Vatertag ein Tag, der mit der Familie gefeiert wird. Um dem althergebrachten Problem zu begegnen, über welches Geschenk sich das Gegenüber wohl am ehesten freuen würde, sind im Zuge der Erhebung die Väter gefragt worden, über welches Präsent sie am glücklichsten wären. Diese konnten hier mit einem oder wenigen Worten antworten. Typische Antworten bewegen sich entlang der Themen gemeinsame Zeit mit der Familie, Gutscheine für verschiedenste Produkte und Ausflüge. Zusätzlich wurde ein Stimmungsbild dazu eingefangen, ob der Vatertag aus Sicht der Befragten im richtigen Ausmaß gewürdigt wird, insbesondere im Vergleich zum Muttertag. Hier lässt sich ein differenziertes Meinungsbild erkennen. 45 Prozent sind der Auffassung, dass der Vatertag ausreichend gewürdigt wird. 42 Prozent finden, dass der Vatertag zwar schon etwas Aufmerksamkeit erhält, in Zukunft aber mehr gewürdigt werden sollte, um Väter mehr gesellschaftliche Anerkennung zukommen zu lassen.

