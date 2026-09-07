37. Messe "Jugend & Beruf" startet am 30. September

Vom 30. September bis 3. Oktober wird das Welser Messegelände bei der „Jugend & Beruf“ wieder zum größten Treffpunkt für Berufsorientierung in Österreich. Mehr als 300 Aussteller, darunter 167 Lehr- und Ausbildungsbetriebe sowie 98 Schulen, präsentieren die ganze Vielfalt an Bildungs- und Karrierewegen. Im Mittelpunkt steht das aktive Entdecken: Jugendliche können Berufe ausprobieren, mit Lehrlingen und Ausbildern sprechen und ihre eigenen Interessen und Talente besser kennenlernen.

„Berufsorientierung bedeutet nicht, Jugendlichen einen bestimmten Weg vorzugeben. Entscheidend ist, dass sie ihre Talente und Interessen kennen und auf dieser Basis eine gute Entscheidung treffen können“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Unterstützung bieten unter anderem das WKO Karriere-Center, Berufsinformationstests, persönliche Beratung und digitale Tools zur Messevorbereitung.





© Röbl Startklar für die Messe "Jugend & Beruf": WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner unterstreicht die Bedeutung des richtigen Matchings: „Wer seine eigenen Stärken kennt und weiß, welche Möglichkeiten es gibt, kann eine fundierte Entscheidung treffen.“ Gute Berufsorientierung stärkt damit nicht nur die Zukunftschancen junger Menschen, sondern trägt auch zur langfristigen Fachkräftesicherung in Oberösterreich bei.

Veranstaltet wird die Messe von der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit dem Land Oberösterreich. Der Eintritt ist frei. Alle Details zum Messeprogramm und zu den Ausstellern: www.jugendundberuf.info

Messe-Highlights





Mehr als 300 Aussteller

Mehr als 300 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen zu den Themen Bildung und Berufswahl sind bei der „Jugend & Beruf“ dabei. 14 davon sind zum ersten Mal dabei, beispielsweise die Unternehmen Wohlschlager & Redl, TEAM7, Stern Holding sowie Vivea GmbH & Co KG.

Neben dem umfassenden Überblick an Ausbildungsmöglichkeiten geben die Aussteller auch unmittelbare Einblicke in die verschiedensten Berufswelten. So bieten einzelne Branchen und Betriebe den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten in konkreten Berufsbildern in „lebenden Werkstätten“ direkt an Ort und Stelle auszutesten.

Selfie-Point in Halle 20

An einem neuen Standort gegenüber dem Karriere-Center können die Besucher ein Selfie knipsen und als Erinnerung an den Tag bei der Messe „Jugend & Beruf“ gleich mitnehmen.

Optimal vorbereitet mit der DIGI Messe

Seit heute, 7. September, können Besucher alle Aussteller digital entdecken und ihre persönlichen Favoriten auswählen. Auf der Präsenzmesse selbst geht es dann gezielt zu den ausgewählten Ständen. Dank QR-Codes an den Messeständen können relevante Informationen einfach per Scan gespeichert werden – schnell, unkompliziert und ganz individuell. digi.jugendundberuf.info

Interaktiver Messeplan

Ein „Filtersystem“ ermöglicht die konkrete Suche nach Ausstellern entsprechend den persönlichen Interessen und Vorlieben. jugendundberuf.info/messeplan-ausstellerverzeichnis

Bewerbungsfoto–Corner wieder dabei

Eines der beliebtesten Angebote ist auch heuer wieder fixer Bestandteil der Messe: der „Bewerbungsfoto–Corner“ vor der Halle 21. Jugendliche können dort professionelle Bewerbungsfotos machen und diese gleich mitnehmen.

Gesunder Snack

Auf die Messebesucher warten saftige Äpfel. Der gesunde Snack ist kostenlos.

Playmit-Messe-Rallye

Die Playmit-Messe-Rallye wird als Schnitzeljagd direkt auf der Messe gespielt. Die Besucher können mit QR-Codes in die Rallye einsteigen, Fragen zu den Ausstellern beantworten und großartige Preise gewinnen.

Side-Events mitten im Messegeschehen

Die bei den Besucherinnen und Besuchern beliebten Side-Events finden heuer an einem neuen, zentralen Standort direkt beim Eingang C/D zur Halle 20 statt. Mitten im Messegeschehen haben Interessierte die Möglichkeit, spontan Kurzvorträge zu Themen wie Berufsorientierung, Lehrausbildung oder Duale Akademie zu besuchen und sich aus erster Hand zu informieren. Anmeldung: jugendundberuf.info/sideevents

MINT fährt mit dem Star Truck vor

Einen zusätzlichen Schwerpunkt setzt die Messe 2026 auf Zukunftskompetenzen. Erstmals macht der „Star Truck“ von Join MINT Oberösterreich im Freigelände, Stand 18, Station. Unter dem Motto „MINT entdecken, Talente entfalten, Perspektiven eröffnen“ werden Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sicht- und erlebbar. Denn gerade MINT-Kompetenzen sind Schlüsselqualifikationen für die Arbeitswelt von morgen. Das Angebot soll Jugendlichen zeigen, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten in diesen Bereichen sind, und sie dabei unterstützen, ihre eigenen Interessen und Talente zu entdecken.



Vorbereitungsworkshops für Schulklassen

Für Schulklassen gibt es wieder kostenlose Vorbereitungskurse direkt an den Schulen oder digital. Aktuell haben sich bereits über 1.400 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Interessierte Schulen bzw. Lehrkräfte können sich weiterhin per E-Mail anmelden.

Kontakt: karriere@wkooe.at

