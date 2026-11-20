Mit dem Advent kehrt die Vorfreude auf Weihnachten ein und der Wunsch, das eigene Zuhause festlich, persönlich und behaglich zu gestalten. Die Weihnachtstrends 2026 stehen dabei ganz im Zeichen von Natürlichkeit, Wärme und Individualität. Natürliche Materialien wie Tannengrün, Fruchtstände und Trockenfloralien prägen die floristischen Gestaltungen. Farblich reicht die Palette von warmen Naturtönen über edles Bordeaux bis hin zu zarten Pastellfarben oder nordisch inspirierten Nuancen.



„2026 steht die Sehnsucht nach Natürlichkeit ganz besonders im Mittelpunkt. Gleichzeitig dürfen Adventkranz und weihnachtliche Floristik aber auch elegant, modern und überraschend wirken“, erklärt Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der oö. Gärtner und Floristen. „Von warmen Naturtönen bis hin zu kräftigem Bordeaux oder kühlen nordischen Nuancen ist heuer für jeden Geschmack etwas dabei.“



Ob klassisch, natürlich, modern oder ganz individuell: Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln die heimischen Floristen Werkstücke, die zum persönlichen Stil und zum jeweiligen Zuhause passen. Dabei spielen nicht nur Farben und Materialien eine Rolle, sondern auch die Atmosphäre, die geschaffen werden soll. Mit viel Liebe zum Detail, handwerklichem Können und einem Gespür für Formen, Farben und natürliche Materialien entstehen so individuelle Gestaltungen, die die Handschrift ihrer Besitzer tragen.



Gerade der Adventkranz ist weit mehr als ein dekoratives Element. Woche für Woche begleitet er durch die Vorweihnachtszeit, steht für Wärme, Hoffnung und Zusammenhalt und erinnert daran, sich bewusst Zeit für gemeinsame Momente zu nehmen. Auch die festlich gestaltete Weihnachtstafel trägt dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Familie und Freunde zusammenkommen und besondere Erinnerungen entstehen. „In einer Zeit, die oft von Hektik geprägt ist, erinnern uns floristische Werkstücke daran, bewusst eine Pause einzulegen. Sie schaffen Wärme und Geborgenheit und bringen genau jene Stimmung in unser Zuhause, die wir mit Weihnachten verbinden“, so Lumetsberger.

