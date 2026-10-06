Werbetechnik Bad Leonfelden geht an den Start

Angesiedelt ist der neue Betrieb im Gebäude der Druckerei Bad Leonfelden. Von dort aus produziert das Gründer-Duo Beschriftungen, Schilder, Banner usw. für regionale Unternehmen ebenso wie für Vereine und Privatpersonen. „Werbetechnik muss einfach funktionieren, und zwar vom einzelnen Schild neben der Eingangstür bis zur kompletten Neubeklebung einer Fahrzeugflotte“, erklärt Gründer Marcel Weichselbaumer. Der gelernte Druck- und Werbetechniker kümmert sich um den gesamten Produktionsprozess, von der ersten Beratung über die fachgerechte Umsetzung bis zur Montage.

Enge Kooperation mit Druckerei Bad Leonfelden

Maßgeblich unterstützt wird Weichselbaumer von Mitgründer Felix Keplinger. Dieser bringt als Geschäftsführer der Druckerei Bad Leonfelden die geballte Druckkompetenz mit ins Unternehmen ein. „Die Werbetechnik ist die perfekte Ergänzung zu unseren Druckprodukten. Für unsere Kunden werden damit die Wege deutlich kürzer, und sie erhalten Qualitätsprodukte aus der Region“, freut sich Keplinger über den Mehrwert des noch jungen Betriebs.

„Unsere Leidenschaft ist, Marken sichtbar zu machen. Dafür kombinieren wir klassisches Handwerk mit moderner Technologie“, erklärt das Gründer-Duo die Philosophie des neuen Unternehmens.

Zur Werbetechnik Bad Leonfelden