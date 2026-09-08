Wettbewerbsfähigkeit stärken, Prozesse verbessern

Mit der Webinarreihe „MISSION:ZUKUNFTSFIT – Impulse“ setzt die WKOÖ ihre erfolgreiche Initiative zur Unterstützung der Betriebe fort. Aufbauend auf den ersten fünf Webinaren im 1. Halbjahr 2026, in denen die Grundlagen nachhaltigen Wirtschaftens vermittelt wurden, folgt nun die konsequente Vertiefung und praxisnahe Umsetzung.

Mit MISSION:ZUKUNFTSFIT bieten wir unseren Mitgliedern ein Fitnessprogramm. Die Webinare unterstützen die Betriebe dabei, Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag erfolgreich zu verankern.

Von September 2026 bis Mai 2027 werden neun kompakte Webinare angeboten, die Unternehmen dabei unterstützen, Nachhaltigkeit als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor im Betrieb zu verankern. Im Mittelpunkt stehen die Themenfelder Energieeffizienz, Materialeffizienz & Lieferkette sowie Personal & Unternehmensführung. Ziel ist, Nachhaltigkeit als integrierten Bestandteil einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie zu etablieren. Die Webinarreihe richtet sich an KMU, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie exportorientierte Unternehmen. In jeweils 60-minütigen Onlineeinheiten vermitteln Experten praxisnahe Inputs, ergänzt durch konkrete Beispiele. Die Teilnehmenden erhalten direkt umsetzbare Impulse für ihren Betrieb.

Nachhaltigkeit ist längst ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die frühzeitig auf Effizienz, Innovation und Organisationsentwicklung setzen, sichern sich klare Vorteile im Markt. Mit „MISSION:ZUKUNFTSFIT – Impulse“ wird dieser Ansatz weiter vertieft und direkt in die betriebliche Praxis übersetzt – kompakt, verständlich und umsetzungsorientiert.

Termine im Überblick