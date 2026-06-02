Wissensvorsprung

Auch in seinem Jubiläumsjahr bietet das WIFI Oberösterreich wieder eine Vielzahl an Angeboten für alle Neugierigen – vom Lehrling bis zum Unternehmer. Dabei wird die Weiterbildung laufend an neue wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche Anforderungen angepasst. Praxisorientierung, die Nähe zur Wirtschaft und eine hohe Qualität bleiben stets die wichtigsten Kriterien für die Zusammenstellung des Angebots.

Lehrlinge und Unternehmer

Dieses ist ebenso vielfältig wie die Lebenslagen der WIFI-Kundinnen und -Kunden. Neben der klassischen Lehrabschlussprüfung bietet das WIFI OÖ auch die Möglichkeit einer außerordentlichen Lehrabschlussprüfung für Personen, die bereits über einschlägige Berufserfahrung verfügen. Vorbereitungslehrgänge unterstützen die Lehrlinge auf dem Weg zur Prüfung. Für Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden wollen und nicht über alle nötigen Ressourcen verfügen, hat das WIFI OÖ in Form der Lehrlingsbox eine Lösung. Die Lehrlingsbox ergänzt die betriebliche Praxis durch spezialisierte Module in den WIFI-Werkstätten.

Ebenso praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in der WIFI-Unternehmer-Akademie. Kurse zu Digitalisierung, Marketing, Recht, Controlling oder Nachhaltigkeit verhelfen zu einer modernen Unternehmensführung. Ein klarer Schwerpunkt liegt natürlich auf der KI-Weiterbildung, die von ersten Anwendungen über strategische Integration ins Unternehmen bis zu rechtlichen Fragestellungen alle relevanten Bereiche abdeckt.

Nicht zuletzt bietet das WIFI OÖ auch die Möglichkeit, ganz neue Talente an sich zu entdecken. Ob Sprachkurse, Persönlichkeitstraining oder eine Ausbildung zum Sommelier, wer noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, der kann die Online-Infotage des WIFI OÖ von 10. bis 12. Juni besuchen oder eine kostenlose Bildungsberatung in Anspruch nehmen.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: Weiterbildung am Puls der Zeit



„Man lernt nie aus.“ Wie wahr diese geflügelten Worte sind, zeigt sich in der Wirtschaft angesichts rasend schneller Entwicklungen besonders deutlich. Wer mit diesen rasanten Veränderungen Schritt halten will, muss sich für Neues interessieren, neugierig sein und sich weiterbilden.

Der Slogan des neuen WIFI-Kursbuchs für das Kursjahr 2026/27 lautet daher: „Bleib neugierig auf die Zukunft“. Das WIFI Oberösterreich sieht es als seinen Auftrag, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Auf aktuelle Entwicklungen und Anforderungen reagiert das WIFI OÖ mit seinem Kursprogramm. Die Innovationsrate im neuen Kursjahr liegt bei rund 12 Prozent, was den Anspruch des WIFI, Weiterbildung am Puls der Zeit anzubieten, unterstreicht. Auch die bestehenden Kurse werden jährlich aktualisiert. Die Schwerpunkte liegen weiterhin auf Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Führung und praxisnaher Fachkräftequalifizierung. Gerade bei der Fachkräfteausbildung ist das WIFI unverzichtbar für die oberösterreichische Wirtschaft. Rund 10.000 Lehrlinge sind im vergangenen Jahr am WIFI OÖ zur Lehrabschlussprüfung angetreten und 1000 Personen befinden sich in ihrer Werkmeisterausbildung. Damit leistet das WIFI einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung des Fachkräfteangebots in unserem Bundesland.

Die Innovationsrate im neuen Kursjahr liegt bei rund 12 Prozent, was den Anspruch des WIFI, Weiterbildung am Puls der Zeit anzubieten, unterstreicht.



