Das neue Kursbuch des WIFI Oberösterreich für das Kursjahr 2026/27 steht unter dem Motto „Bleib neugierig auf die Zukunft.“ „Gerade in einer Arbeitswelt, die von technologischen Entwicklungen, neuen Berufsbildern und steigenden Anforderungen geprägt ist, wird Neugier zu einer wichtigen Schlüsselkompetenz“, ist WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer überzeugt.

Das neue Kursprogramm greift zentrale Entwicklungen in Wirtschaft und Arbeitswelt auf und macht daraus konkrete Bildungsangebote. Themen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Management und persönliche Kompetenzen gewinnen weiterhin in allen Branchen an Bedeutung. Das WIFI OÖ reagiert darauf mit zeitgemäßen Fort- und Weiterbildungen, die fit für neue Herausforderungen machen. „Das grüne Kursbuch bleibt dabei als Markenzeichen des WIFI OÖ eine zentrale Orientierungshilfe in der Bildungslandschaft Oberösterreichs und bietet einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten“, so Hummer.



Starke Verankerung der Marke WIFI in OÖ

Das WIFI OÖ bildet als eine der zentralen Ausbildungsstätten des Landes Jahr für Jahr eine Vielzahl an Fachkräften aus und trägt so einen wesentlichen Teil dazu bei, die Zukunft des Wirtschafts- und Lebensstandorts Oberösterreich zu sichern. „Egal, auf welcher Stufe der Karriereleiter man sich befindet, das WIFI OÖ dient allen — vom Lehrling bis zur hochqualifizierten Fachkraft — als lebensbegleitender Partner in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“, betont die Präsidentin. Mit rund 100.000 Kundinnen und Kunden in mehr als 10.000 Kursen, Seminaren und Lehrgängen im vergangenen Kursjahr zeigte sich einmal mehr die starke Verankerung des WIFI als verlässlicher Partner für berufliche Bildung in Oberösterreich. „Die Zahlen stehen für das anhaltende Vertrauen in die Marke WIFI OÖ und für die Bedeutung lebensbegleitender Weiterbildung – gerade dann, wenn sich Berufsbilder, Technologien und Anforderungen laufend weiterentwickeln“, unterstreicht Hummer.



Vor 80 Jahren von Wirtschaftskammer gegründet

„Mit einer Vielzahl an maßgeschneiderten Angeboten für Lehrlinge bis zum Unternehmer spiegelt das WIFI OÖ die gesamte Gesellschaft wider und holt die Menschen genau von dort ab, wo sie gerade beruflich stehen und das bereits seit 80 Jahren“, freut sich WIFI-Kuratorin Doris Cuturi-Stern.

Im heurigen Jahr feiert das WIFI OÖ sein 80-jähriges Bestehen. Seit der gesetzlichen Verankerung im Jahr 1946 haben prägende Persönlichkeiten an der Spitze, die Entwicklung der Kurs- und Kundenzahlen sowie der Ausbau der regionalen Angebote bis hin zu baulichen Meilensteinen wie dem Neubau des WIFI Linz 1966 und dem Technopark 2001 die Geschichte des WIFI geprägt. „Das WIFI OÖ hat sich vom Vorläufer in der Scharitzerstraße zur Nummer 1 in der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Oberösterreich entwickelt“, so Cuturi-Stern.



© WIFI OÖ/ Gaisbauer WIFI-Institutsleiter Harald Wolfslehner, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und WIFI-Kuratorin Doris Cuturi-Stern (v. l.) mit dem neuen WIFI-Kursbuch.

Vielfältige Bildungsmöglichkeiten

„Die Geschichte des WIFI ist auch eine Geschichte des Wandels. Weiterbildung wurde laufend an neue wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche Anforderungen angepasst“, erklärt die Kuratorin. Als Fachkraftschmiede der WKOÖ leistet das WIFI einen wichtigen Beitrag dazu, Menschen auch abseits des klassischen Ausbildungswegs zu einem anerkannten Berufsabschluss zu begleiten. Eine wertvolle Chance ist hier die Möglichkeit eines außerordentlichen Lehrabschlusses. Auch Betriebe unterstützt das WIFI bei der Lehrlingsausbildung. Mit dem Programm „Lehrlingsbox“ übernimmt das WIFI in seinen Werkstätten beispielsweise gezielte Ausbildungsinhalte, die ein Betrieb aus zeitlichen, personellen oder technischen Ressourcen nicht vollständig abdecken kann. Mit Angeboten wie dem „Firmen-Intern-Training“ oder der „Unternehmer-Akademie“ bietet das WIFI zudem praxisnahe Weiterbildungen, bei denen Qualifizierungen, die unmittelbar im Betrieb wirken, im Mittelpunkt stehen.



Optimale Begleitung der Fachkräfte von morgen

Präsenzkurse vor Ort erfahren nach wie vor eine große Beliebtheit, gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage nach Online-Kursen stetig. Das WIFI OÖ setzt dabei auf unterschiedliche digitale Formate – von Live-Online-Kursen über Sprachtrainings bis hin zu spezialisierten Angeboten für Unternehmer und Führungskräfte. „Klar ist, dass Online-Kurse das Lernen vor Ort nicht ersetzen können, aber sie erweitern die Möglichkeiten für Weiterbildung. Online-Kurse schaffen zusätzliche Flexibilität, erleichtern die Vereinbarkeit mit Beruf und Alltag und ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zu Qualifizierung“, so WIFI-Institutsleiter Harald Wolfslehner. „Der Präsenzunterricht bleibt jedenfalls ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Der direkte Kontakt zu den Trainern, sofortige Unterstützung bei Fragen und der persönliche Austausch in der Gruppe machen Lernen effektiver, greifbarer und motivierender. Gerade in den regionalen WIFI-Bildungszentren ist dieser persönliche Zugang ein großer Vorteil“, führt Wolfslehner weiter aus.

Bei den Online-Infotagen des WIFI OÖ vom 10. bis 12. Juni erhalten Interessierte einen kompakten und kostenlosen Überblick über das neue Kursprogramm und mögliche Weiterbildungschancen. Unterstützend steht auch die kostenlose Bildungsberatung des WIFI OÖ allen zur Seite, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, aber noch Orientierung bei der Wahl der passenden Aus- oder Weiterbildung brauchen. „Speziell geschulte Mitarbeiter unterstützen Kunden dabei, passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge zu finden und gemeinsam einen persönlichen Weiterbildungs- bzw. Karrierefahrplan zu entwickeln“, so Wolfslehner.