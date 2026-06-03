Ehrenurkunde der Gastronomie in Gold für Birgit Stammler

WKO-Obmann Tobias Luger (r.) und WKO-Leiter Hans Moser (l.) überreichten Birgit Stammler die Ehrenurkunde in Gold für ihr 35-jähriges engagiertes Wirken für die Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie in der WKOÖ.

Birgit Stammler erinnerte sich an ihre Erlebnisse und den Wandel der Gastronomie in den vergangenen über 35 Jahren als Unternehmerin und gab der regionalen Wirtschaftsvertretung auch wertvolle Anregungen und Tipps für deren zukünftige Arbeit mit auf den Weg.

Das Fadingerstüberl in Kellnering (Gemeinde Hartkirchen), das Birgit Stammler betreibt, ist weit über die Bezirksgrenzen für seine hervorragende Küche und das schöne Ambiente im Gastgarten und in den Gasträumen bekannt und bei den Gästen sehr beliebt.

Die Vertreter der WKO Eferding wünschten der Jubilarin weitere wirtschaftlich erfolgreiche Jahre, sowie Gesundheit, um den hohen Ansprüchen der Kunden zu entsprechen.