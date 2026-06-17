Internationale Chancen am Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag in Linz

Der Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag 2026 in der WKO Oberösterreich stand ganz im Zeichen internationaler Geschäftschancen und individueller Beratung. 17 Wirtschaftsdelegierte sowie drei Experten nahmen sich Zeit für persönliche Gespräche mit oberösterreichischen Unternehmen und boten umfassende Informationen zu insgesamt 86 Ländern weltweit. Im Fokus standen insbesondere die Regionen Afrika, Nahost, Zentralasien sowie die Märkte Türkei und Ukraine.

Informationen über Markteintritt und Geschäftsmöglichkeiten

Die große Nachfrage nach den Beratungsgesprächen unterstrich einmal mehr das Interesse der heimischen Betriebe an Internationalisierung und Export. Zahlreiche Unternehmen nutzten die Gelegenheit, sich direkt mit den Expertinnen und Experten aus den Zielmärkten auszutauschen und wertvolle Informationen zu Markteintritten, Geschäftsmöglichkeiten und aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erhalten.

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Exportchancen ausloten

„Oberösterreichs Unternehmen sind international erfolgreich und stets auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten in den globalen Märkten. Der Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag bietet dafür eine wertvolle Gelegenheit, direkt mit unseren Expertinnen und Experten aus aller Welt ins Gespräch zu kommen, Marktinformationen aus erster Hand zu erhalten und konkrete Exportchancen auszuloten. Besonders erfreulich war in diesem Jahr die große Resonanz auf die Pitching Sessions, bei denen Unternehmen ihre Ideen und Projekte präsentieren und wertvolles Feedback für ihre internationale Weiterentwicklung erhalten konnten“, betont Florian Zeppetzauer, Leiter des Export Center OÖ.

Direktes Feedback

Ein besonderes Highlight war die erstmalige Durchführung von Pitching Sessions. Fünf ausgewählte Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen in drei Runden vor jeweils sechs Wirtschaftsdelegierten. Das neue Format ermöglichte kompaktes, direktes Feedback zu Marktpotenzialen, Herausforderungen und individuellen Expansionsstrategien.

Unternehmen ziehen positive Bilanz

Auch die teilnehmenden Unternehmen zogen eine positive Bilanz. Jelio Anton Stefanov, Marketing Manager bei Citrocasa, hob die Bedeutung lokaler Marktkenntnisse hervor: „Für erfolgreiches internationales Marketing sind lokale Marktkenntnisse, kulturelles Verständnis und ein realistischer Blick auf die jeweiligen Rahmenbedingungen unverzichtbar. Umso wertvoller war der direkte Austausch mit den österreichischen Wirtschaftsdelegierten.“

Wolfgang H. Sallaberger, CEO von Airpadz, zeigte sich vom neuen Format überzeugt: „Das Pitch-Format brachte mehr Feedback und gebündelte Fragen der Wirtschaftsdelegierten. Dadurch können die nächsten Schritte gezielt und abgestimmt umgesetzt werden.

Wolfgang Perschl, P-CEE Tech & Strategy GmbH,: Ich konnte die Gelegenheit nutzen, um in direkten Gesprächen mit den Außenhandelsdelegierten sowie im Austausch zu go‑international‑Direktförderungen und WKO‑Exportdokumenten wertvolle Impulse mitzunehmen.

In nur zehn Minuten habe ich wertvolle Impulse und konkrete Einschätzungen zu unseren Zielmärkten erhalten, die uns in unserer weiteren internationalen Ausrichtung maßgeblich unterstützen werden

„Die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit auf die geballte internationale Expertise der Wirtschaftsdelegierten zugreifen zu können, war für mich ein echter Mehrwert. In nur zehn Minuten habe ich wertvolle Impulse und konkrete Einschätzungen zu unseren Zielmärkten erhalten, die uns in unserer weiteren internationalen Ausrichtung maßgeblich unterstützen werden“, berichtet Martina Schwarz, CEO der CAD+T Solutions GmbH und stellvertretende Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft OÖ.



Fundierte Exportberatung

Der Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag verdeutlichte einmal mehr die Bedeutung fundierter Exportberatung für die Wettbewerbsfähigkeit oberösterreichischer Unternehmen. Das Export Center OÖ – eine gemeinsame Initiative der WKO Oberösterreich und des Landes Oberösterreich – unterstützt gemeinsam mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Betriebe bei ihren internationalen Aktivitäten und begleitet sie mit Marktwissen, Beratung und einem weltweiten Netzwerk auf ihrem Weg in neue Märkte.















