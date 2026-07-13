Starkes Zeichen für Vernetzung, Zusammenarbeit und regionale Wirtschaftskraft

Unter dem Motto „Gemeinsam stark – denn WIR sind Wirtschaft“ stand der Abend im Zeichen persönliche Begegnungen, neuer Impulse und eines starken regionalen Miteinanders. Bezirksstellenobmann Jürgen Kapeller (l. im Bild) unterstrich die Bedeutung persönlicher Netzwerke: „Unsere wertvollsten Verbindungen bestehen aus echten Begegnungen. Genau diese Plattform wollen wir mit dem Wirtschaftsempfang bieten.“

Zugleich verwies er auf die erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Linz-Land. Die Region hat sich in den vergangenen Jahren zu einem starken und dynamischen Wirtschaftsraum entwickelt, getragen von engagierten Unternehmern, Innovationskraft und einer hohen Standortqualität. Auch Bezirksstellenleiterin Andrea Danda-Bäck (2. v. r.) hob die Bedeutung starker Netzwerke hervor. Die Wirtschaftskammer begleite Unternehmen als verlässlicher Partner mit Beratung, Interessenvertretung und zahlreichen Serviceangeboten. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen gewinnen Austausch, gegenseitige Unterstützung und starke Kooperationen zunehmend an Bedeutung.

Starke Impulse von Frau in der Wirtschaft Linz-Land

Marion Kullmann (2. v. l.) , Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Linz-Land, unterstrich die wichtige Rolle von Unternehmerinnen als Impulsgeberinnen und Gestalterinnen des Wirtschaftsstandorts. Starke Netzwerke, gegenseitige Unterstützung und der Austausch von Erfahrungen seien wesentliche

Erfolgsfaktoren, um Betriebe nachhaltig zu stärken und zukunftsfit aufzustellen.

Generationenwechsel bei der Jungen Wirtschaft Linz-Land

Ein besonderer Moment des Abends war die feierliche Staffelübergabe bei der Jungen Wirtschaft Linz-Land. Nach neun Jahren engagierter Tätigkeit übergab Lukas Hödl den Vorsitz an Marcel Billinger (r.). Für seinen langjährigen Einsatz für die Interessen junger Unternehmer wurde Lukas Hödl mit einer Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet. Gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen Nadine Mautner Markhof und Corinna Traussner möchte Billinger künftig neue Impulse setzen: „Wir wollen den Austausch fördern, junge Gründer vernetzen und Unternehmertum in der Region aktiv stärken.

Tradition und Unternehmergeist als Erfolgsfaktoren

Im Rahmen des Wirtschaftsempfangs wurden auch langjährige Unternehmen für ihr erfolgreiches Wirken ausgezeichnet. Das Autohaus H. Resch GmbH, die Tischlerei Heidinger sowie die Leopold Gumprecht GmbH & Co KG feierten ihr 100-jähriges Bestehen. Die Glas Bodingbauer GmbH kann auf eine beeindruckende 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Ehrungen verdeutlichten eindrucksvoll, dass die wirtschaftliche Stärke des Bezirks auf einer gelungenen

Verbindung aus Tradition, Innovationskraft und unternehmerischem Mut basiert.

Zu den Bildern des Wirtschaftsempfangs