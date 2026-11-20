Der Empfang, zu dem die WKO Eferding in Kooperation mit der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen einlud, fand im Kulturzentrum Bräuhaus in Eferding statt. Dieses Jahr stand das Wirtschaftsevent ganz im Zeichen der Gestaltung der Zukunft. Seitens der regionalen Politik nahmen LAbg. Astrid Zehetmair und der Eferdinger Bürgermeister Christian Penn teil.

Nach der Begrüßung durch Moderator Christof Bauer sprach WKO-Bezirksstellen-Obmann Tobias Luger über die erfreulichen regionalen Wirtschaftsdaten und die Stabilität der regionalen Wirtschaft trotz internationaler Turbulenzen sowie über die Chancen und Risiken der KI-Entwicklung. Luger will die Unternehmen im Bezirk mit Schwerpunkten zum Thema Digitalisierung, Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung der menschlichen Intelligenz und Cyber Security nachhaltig zukunftsfit machen.

Ein weiterer Schwerpunkt besteht darin, die regionale Standortentwicklung weiter vorantreiben. Eine neue Arbeitgeber-Marke wird im Frühjahr 2027 vorgestellt.

© Wolfgang Kunasz-Herzig

In der Talkrunde „Starker Wirtschaftsstandort sichert Wohlstand“ unterstrich WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer die Stärke der WKOÖ und ihre innovativen und erfolgreichen Projekte wie den Talent Space, INEO und die Duale Akademie als Investition in unsere Zukunft- sprich unsere Jugend.

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Michaela Schwinghammer-Hausleithner, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse EPW, betonte die Wichtigkeit einer eigenständigen Regionalbank mit vielen Vorteilen für die Kunden. Die Sparkasse EPW hat sich in den letzten Jahren außerdem zu einem attraktiven Arbeitgeber weiterentwickelt. WKO-Leiter Hans Moser strich die einzigartige wertschätzende Zusammenarbeit in der Region heraus, die hervorragende Projekte im Bezirksforum „Schule trifft Wirtschaft“ ermöglicht, was wiederum eine sehr positive Auswirkung auf den Arbeitsmarkt im Bezirk hat. Hervorgehoben wurde auch das ausgezeichnete Zusammenwirken zwischen erfahrenen Unternehmern und jungen Gründern im Bezirk.

Höhepunkt des Abends war ein spannender Impulsvortrag von Politik- und Medienberater Thomas Hofer zum Thema „Wirtschaftliche und politische Mächte und globale Unsicherheit“, der dem Publikum viel Diskussionsstoff bot.

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Am Titelbild v. l.: WKO-Eferding Bezirksstellenleiter Hans Moser, WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Unternehmerin Michaela Schwinghammer-Hausleithner, Politikberater Thomas Hofer und WKO-Eferding-Obmann Tobias Luger.