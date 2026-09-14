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Ehrung Moden Kastner 1
© Maringer

WKO Grieskirchen verleiht Wirtschaftsmedaille an Unternehmerin Doris Kastner

Die Auszeichnung wurde zum 30-jährigen Firmenjubiläum überreicht

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Aktualisiert am 14.09.2026

Auf Antrag der WKO Grieskirchen, unterstützt von der Sparte Handel in der WKOÖ, wurde Unternehmerin Doris Kastner mit der Wirtschaftsmedaille und Ehrenurkunde der WKOÖ, unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, ausgezeichnet!

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Anlässlich eines Geschäftsbesuches zum 30-jährigen Firmenjubiläum wurde die Auszeichnung von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser, in Beisein von Stadtmarketingobmann Stadtrat Thomas Wimleitner, überreicht. 

Doris Kastner übernahm im Jahr 1996 von ihren Eltern das familiengeführte Damen- und Herren-Bekleidungsgeschäft im Zentrum von Grieskirchen. Das Damen- und Herrengeschäft „Moden Kastner & Kastner for men“ wird getrennt in zwei einzelnen Häuserteilen geführt. Die bekannten und beliebten Modefachgeschäfte führen hochwertige Textilmarken. Die hervorragende und individuelle Beratung durch Doris Kastner und ihren Mitarbeiterinnen wird von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Gerne beteiligt sich Doris Kastner auch an den Aktionen des Stadtmarketings Grieskirchen.

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„Wir sind sehr stolz auf unsere Familienbetriebe, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt. Die Geschäfte von Doris Kastner sind  wichtige Frequenzbringer für die Einkaufsstadt Grieskirchen!“, sind sich die Gratulanten einig.

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