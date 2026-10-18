Wirtschaftsmedaille der WKOÖ für Christian Hohensinner

Auf Antrag der WKO Grieskirchen, unterstützt von der Sparte Handel in der WKOÖ, wurde Christian Hohensinner mit der Wirtschaftsmedaille und Ehrenurkunde der WKOÖ., unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, ausgezeichnet.

Anlässlich eines Geschäftsbesuches in den beiden Betrieben in Grieskirchen wurde die Auszeichnung von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser an Christian Hohensinner, der mehr als 40 Jahren als Unternehmer tätig war, überreicht.

© Maringer

Der Unternehmer erzählte den Wirtschaftsvertretern von seinem beruflichen Werdegang, von seiner Ausbildungszeit im Ausland und dem ersten eigenen Modegeschäft Cesaro in Grieskirchen. In Spitzenzeiten führte Christian Hohensinner 4 Geschäfte, jeweils 2 in Grieskirchen und 2 in Bad Schallerbach.

In den allseits bekannten und beliebten Modefachgeschäften beschäftigte er bis zu 20 Mitarbeiter und bildete auch sehr viele Lehrlinge aus, viele davon wurden dann Fachkräfte in seinen Standorten. Die hervorragende und individuelle Beratung durch Christian Hohensinner und seinen Mitarbeitern wird von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt.

© Maringer

Viele Jahre war Christian Hohensinner auch an den Aktionen des Stadtmarketings Grieskirchen aktiv beteiligt.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Familienbetriebe, diese stehen für Regionalität, Mut, Qualität und Innovation! Die Geschäfte von Christian Hohensinner sind auch wichtige Frequenzbringer für die Einkaufsstadt Grieskirchen und die Marktgemeinde Bad Schallerbach“, sind sich die Gratulanten einig.