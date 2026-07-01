WKO Grieskirchen besucht Dachdeckerei und Spenglerei Kornhuber

Der Obmann der WKO Grieskirchen, Günther Baschinger, besuchte gemeinsam mit dem Bezirksstellenleiter Hans Moser das Familienunternehmen Kornhuber, um die aktuellen Entwicklungen zu würdigen und Auszeichnungen zu überreichen.

Das Unternehmen, das aktuell 17 Mitarbeiter beschäftigt, legt einen besonderen Fokus auf die Ausbildung der nächsten Generation. Bereits im kommenden Herbst wird ein neuer Lehrling die Ausbildung im Betrieb aufnehmen, nachdem er sich im Rahmen eines Schnuppertages bereits erste Einblicke in den Berufsalltag verschaffen konnte. „Das Thema Fachkräfte ist ein fordernder Bereich in der unternehmerischen Tätigkeit“, so Erich Kornhuber, Inhaber des Betriebs.

Besonders stolz sind die Kornhubers auf die Leistungen der nächsten Generation. Erich Kornhuber junior und seine Gattin Verena wurden im Rahmen des WKO-Projekts „Handwerk mit Weltruf“ mit der begehrten Nadel ausgezeichnet. Verena Kornhuber erhielt die silberne Nadel für das erfolgreiche Bestehen der Lehrabschlussprüfung zur Bürokauffrau. Für seine bestandene Meisterprüfung als Dachdecker – die bereits zweite erfolgreich abgeschlossene Meisterausbildung – wurde Erich Kornhuber junior die goldene Nadel und ein Meisterpokal überreicht.

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Trotz der Erfolge sieht sich das Unternehmen aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Erich Kornhuber nannte als Belastungsfaktoren die zusätzlichen Kosten durch die Übernahme von BUAK-Pflichten in der WKO-Fachgruppe sowie ein stagnierendes Neubaugeschäft. Positiv hervorzuheben sei hingegen der Sanierungsbereich, der sich als stabil erweise. Der Besuch der WKO-Vertreter unterstrich erneut die Bedeutung des Handwerks für die regionale Wirtschaft und die Notwendigkeit, junge Talente frühzeitig zu fördern.