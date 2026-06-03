Betriebsbesuch bei derConceptstore in Neumarkt im Hausruckkreis

WKO Bezirksstellenobmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser besuchten Daniel und Mario Humer in ihrer Gewürzmanufaktur „Machtin`Hansl“ in Neumarkt/H. Die Brüder stellten ihr Geschäftsmodell , ihre vielfältigen Lebensmittelprodukte und ihre Zukunftspläne näher vor.

Helena Andorfer, motivierte Mitarbeiterin in der Firma „DiePlanbar“, ebenfalls Teil von „derConceptstore“, wurde mit der Silbernen Nadel der WKO Grieskirchen aus dem Projekt „Handwerk mit Weltruf“ ausgezeichnet. Ihr Vater Daniel Humer erhielt die Goldene Nadel und den Pokal für seine unternehmerischen Leistungen in den vergangenen Jahren.

„Als regionale Wirtschaftsvertretung imponiert uns die Innovationskraft, der Mut sowie die genialen Netzwerkgedanken der Firmenchefs Philipp Baumgartner, Daniel Humer und Mario Humer. Wir wünschen den Unternehmern und ihren Mitarbeiterinnen weiterhin viel Erfolg!“, bedankten sich Günther Baschinger und Hans Moser für die Konzeptvorstellungen.