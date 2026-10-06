WKO Grieskirchen gratuliert erfolgreichen Lehrlingen

In der Malerei Weinzierl freuten sich die junge Mitarbeiterin Johanna Lemberger sehr über die Ehrung. Johanna Lemberger erzielte bei Landes- und Bundeswettbewerben Stockerlplätze und absolvierte auch im September die Lehrabschluss-Prüfung. Wilfried Weinzierl-Trost und Sandra Weinzierl freuten sich mit ihrer jungen Fachkraft über die Gratulation der WKO Grieskirchen.

Beim Besuch in der Blumenwiese in St. Agatha gratulierten die beiden Wirtschaftsvertreter Tina Baumann, die auch Erfolge bei den Landes- und Bundeswettbewerben verzeichnete und sich zu einer sehr guten Nachwuchsfloristin entwickelt. Unterstützt wird sie dabei von Firmenchefin Romana Strasser.

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„Wilfried Weinzierl-Trost und Romana Strasser haben Wachstumspläne für die Zukunft, da benötigen unsere Betriebe topmotivierte Lehrlinge und Fachkräfte. Wir sind sehr stolz auf unsere Familienbetriebe, diese stehen für Regionalität, Teamgeist, Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image unserer Lehrbetriebe weiter steigt", so Günther Baschinger und Hans Moser.

