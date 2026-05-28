WKO Grieskirchen zu Besuch im Frühstückshotel Scharinger 

WKO Bezirksstellenobmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser besuchten Wolfgang Scharinger, der das FrühstücksHotel Scharinger gemeinsam mit seiner Frau Judith am Marktplatz in Haag am Hausruck betreibt. Das Haus verbindet familiäre Gastfreundschaft mit modernen Zimmern und einem regionalen Frühstücksbuffet. Das Hotel ist besonders bei Geschäftsreisenden, Radfahrern und Gästen auf der Durchreise beliebt. Auch Freundesrunden treffen sich immer häufiger zu einem Frühstück und Gedankenaustausch. Es besteht auch die Möglichkeit, die Gasträume und den wunderschönen Gastgarten für Feiern zu mieten.

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Wolfgang Scharinger ist bemüht, das kulinarische Angebot in seinem Hotel zu erweitern. Er ist auf der Suche nach einem Pächter, der speziell abends den Gastronomiebetrieb mit Bar, Kegelbahnen und Gastgarten im Zentrum von Haag/H. beleben möchte.

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„Wir wünschen Wolfgang Scharinger und seinem motiviertem Mitarbeiterteam alles Gute bei der Umsetzung ihrer Pläne!“, so Günther Baschinger und Hans Moser nach dem Besuch des Hauses.