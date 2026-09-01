Viele Vorteile! WKOÖ begrüßt neuen Vorschlag für Digital-Uni-Standort

Positiv gesehen wird von der WKO Oberösterreich die überraschende Wende bei der langjährigen Standortsuche für die neue oberösterreichische Digital-Universität IT:U: „Das ehemalige Kika-Möbelhaus an der Freistädter Straße in Linz-Urfahr bündelt eine ganze Reihe von Vorteilen“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Die Adaptierung des Gebäudes verspricht eine deutlich raschere und kostengünstigere Realisierung des Uni-Betriebs als ein langwieriges Neubauprojekt. Außerdem ist das Areal exzellent an das öffentliche Verkehrsnetz - inklusive der künftigen Stadtbahn - angebunden und liegt in der Nähe des JKU-Campus.“



Ein großer Vorteil ist auch aus Sicht der Wirtschaftskammer weiters die Tatsache, dass bei diesem Standort auf eine bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden kann. Doris Hummer: „Ebenso ist herauszustreichen, dass die IT:U an diesem Standort über eine selbständige Entwicklungsfähigkeit verfügt und eine markante Präsenz im Linzer Stadtbild bekommt. Die Verbindung zum nahegelegenen Donaupark ist ebenfalls günstig und als positiver Impuls für die Stadtentwicklung zu sehen.“



Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) evaluiert nun das ehemalige Kika-Gebäude als offizielle, nachhaltige Alternative zum bisher geplanten Neubau auf einer Grünfläche nahe der Johannes Kepler Universität (JKU). Dieser Plan, ein Areal beim Biodiversitätszentrum für den Campus neu zu widmen, stieß aufgrund des dafür notwendigen Grüngürtel-Verbaus ohnehin bereits auf heftige Kritik von Bürgerinitiativen und Naturschützern.

