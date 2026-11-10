WKOÖ setzt Reformkurs um

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich treibt ihre Weiterentwicklung als schlagkräftige Interessenvertretung konsequent voran. „Heute hat das oö. Wirtschaftsparlament mit der Senkung der KU2 den letzten großen Schritt zur Umsetzung der WK-Reform beschlossen. Die im ‚Schulterschluss für den oö. Weg in der Interessenvertretung‘ im Juni vereinbarten Maßnahmen sind damit alle auf den Weg gebracht. Gemeinsam wurde ein klares Zukunftsbild für die Wirtschaftskammer entwickelt. Oberösterreich ist hier in vielen Bereichen Vorbild für ganz Österreich und hat mit dem Modell 1+2 neue schlanke Strukturen für die gesamte Wirtschaftskammerorganisation geschaffen“, zieht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer Bilanz.



Mitgliedsbetriebe werden um rund 10 Millionen Euro jährlich entlastet

Die Wirtschaftskammer OÖ setzt ihren Entlastungskurs im eigenen Verantwortungsbereich fort und senkt die Kammerumlage 2 (KU2). Diese beträgt derzeit 0,19 Prozent der Lohnsumme der Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft Oberösterreichs. Bereits seit 2019 wurde der Beitragssatz von ursprünglich 0,21 auf 0,19 Prozent reduziert. Nun folgt eine weitere Senkung ab 2027 auf 0,18 Prozent, ab 2028 auf 0,17 Prozent und ab 2029 auf 0,16 Prozent. Damit werden die oberösterreichischen Mitgliedsbetriebe um rund 10 Millionen Euro jährlich entlastet. Die WKOÖ leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum österreichweiten Entlastungsziel von 100 Mio. Euro.

Oberösterreich ist in vielen Bereichen Vorbild für ganz Österreich und hat mit dem Modell 1+2 neue schlanke Strukturen für die gesamte Wirtschaftskammerorganisation geschaffen





Schlankere Organisation schafft finanziellen Spielraum

Finanziert wird die weitere Beitragssenkung durch strukturelle Einsparungen und eine effizientere Organisation. Bereits 2026 wurde der Personalstand der WKOÖ um 20 Vollzeitäquivalente reduziert. In den kommenden drei Jahren sollen durch natürliche Abgänge und Nicht-Nachbesetzungen weitere 30 Vollzeitäquivalente eingespart werden. Zusätzlich werden Sachkosten gesenkt, Doppelgleisigkeiten abgebaut und Synergien innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation verstärkt genutzt.



Oö. Modell 1+2 wird österreichweit umgesetzt

Die WKOÖ hat für die bundesweite Reformgruppe das Modell „1+2“ für Interessenvertretung und Servicethemen entwickelt. Dieses sieht für die gesetzliche Interessenvertretung vor, dass die WKO ihre Positionen zu einzelnen Themen gemeinsam mit zwei fachlich spezialisierten Landeskammern erarbeitet. Nach dem gleichen Prinzip (1 Vertreter der WKÖ und je ein Vertreter von zwei Landeskammern) werden die bestehenden Kompetenz Center weiterentwickelt.



Wirksame Interessenvertretung

Die WKOÖ setzt sich unermüdlich für Entlastung, damit sich Leistung lohnt, Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten und der Energiekosten sowie Anreize für Investitionen ein. Dieser lange Atem im Kampf für die Interessen der Mitglieder zahlt sich aus. „Die oberösterreichischen Unternehmen profitieren von einer Reihe von Entlastungen, für die wir uns seit vielen Jahren einsetzen. Allein die ab 2028 wirksame Senkung des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) bringt den heimischen Betrieben rund 318 Mio. Euro jährlich“, rechnet Doris Hummer vor.



Was das inklusive der weiteren seit 2014 erreichten Entlastungsschritte für die Betriebe bedeutet, zeigen konkrete Beispiele: Ein Kleinbetrieb mit 15 Beschäftigten wird um rund 20.000 Euro, ein Mittelbetrieb mit 250 Beschäftigten um rund 320.000 Euro und ein Großbetrieb mit 3.000 Beschäftigten um rund 4 Mio. Euro jährlich entlastet. „Unser mittelfristiges Ziel bleibt die Senkung der Lohnnebenkosten um fünf Prozent, da werden wir hartnäckig bleiben“, will sich Hummer für eine weitere Entlastung des Faktors Arbeit einsetzen.



Steuerliche Erleichterungen schaffen Spielraum für Investitionen

Auch bei der steuerlichen Entlastung und der Förderung von Investitionen konnte die Wirtschaftskammer wichtige Forderungen durchsetzen. Dazu zählen unter anderem die Erhöhung des Gewinnfreibetrags, die Ausweitung der Sofortabschreibung sowie die Einführung des Investitionsfreibetrags. Diese Maßnahmen kommen Unternehmen aller Größenordnungen zugute – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Industriebetrieb. Sie reduzieren die Steuerbelastung und erleichtern Investitionen. Insgesamt summieren sich diese weiteren Entlastungen für die oberösterreichische Wirtschaft auf mehr als 130 Mio. Euro jährlich.



Investition in Bildung

Der WKO Bildungscampus in der Wiener Straße in Linz vereint unter seinem Dach das WIFI als größte Erwachsenenbildungseinrichtung Oberösterreichs und die bildungspolitischen Angebote der WKOÖ. Erst kürzlich wurde dort bereits 13 Mio. Euro in die räumliche und inhaltliche Vernetzung von Berufsorientierung, Fachkräftequalifizierung, lebensbegleitendes Lernen und betriebliche Innovation investiert. Nun wird ab Mitte 2027 auch der sogenannte ABC-Trakt, in dem hauptsächlich Kurs-, Schulungs- und Büroräume untergebracht sind, generalsaniert. Das bald 65 Jahre alte Gebäude wird damit technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Allein die Energiekosten werden dadurch um rund 380.000 Euro jährlich sinken. Geplant ist eine Bauzeit von 18 Monaten bei aufrechtem Betrieb.



„Unser Ziel ist eine schlanke und schlagkräftige Wirtschaftskammer. Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Mitglieder den größten Nutzen bringen: bei einer konsequenten Interessenvertretung, bei der Durchsetzung besserer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und bei Dienstleistungen, die unsere Betriebe im Alltag unterstützen“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer abschließend.



