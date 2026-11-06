Eva-Maria Pürmayer ist Österreichs Unternehmerin mit besonderer Leistung

Beim „Woman in Business Award“, der gestern in Wien verliehen wurde, können sich gleich mehrere oberösterreichische Unternehmerinnen über eine Nominierung bzw. Auszeichnung freuen. Als Unternehmerin mit besonderer Leistung wurde Eva-Maria Pürmayer vom Hotel BERGERGUT Pürmayer in Afiesl (Bezirk Rohrbach) ausgezeichnet. Die Unternehmerin übernahm die Verantwortung für den elterlichen Betrieb und führte eine Neustrukturierung mit Investitionen in Millionenhöhe durch. Heute verbindet das BERGERGUT Boutiquehotel Haubenküche und Wirtshaus. Besonders viel Wert legt Eva-Maria Pürmayer in ihrem Unternehmen auf die Lehrlings- und Mitarbeiterentwicklung.



Vier Nominierte aus Oberösterreich

Zu den Nominierten zählte in diesem Jahr Klara Reisinger von der Tischlerei ANREI-Reisinger GmbH aus Pabneukirchen (Bezirk Perg) in der Kategorie „Gründerin, Nachfolgerin, Startup des Jahres“. In der Kategorie „Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres“ befand sich Carmen Eckerstorfer mit ihrem Unternehmen TRAUER.STÜTZ.PUNKT e.U. aus dem Bezirk Wels-Land unter den Nominierten. Ebenfalls unter den Nominierten: Eva-Maria Infanger von der MatheArena FlexCo aus dem Bezirk Ried im Innkreis in der Kategorie „Social Entrepreneurin des Jahres“. Eine weitere Nominierung mit OÖ-Bezug gab es in der Kategorie „Innovatorin des Jahres“ für Christina Hirschl und Isabel Tausendschön von der Silicon Austria Labs GmbH, die auch einen Unternehmensstandort in Linz führen.



Ein Abend voller inspirierender Erfolgsgeschichten

Der „Woman in Business Award“ ist die wichtigste Auszeichnung für Unternehmerinnen in Österreich und wird von Frau in der Wirtschaft vergeben. Er würdigt herausragende unternehmerische Leistungen und macht weibliche Erfolgsgeschichten öffentlich sichtbar – als Inspiration für die nächste Gründerinnen- und Übernehmerinnengeneration. Alle nominierten Unternehmerinnen präsentierten mit ihren Ideen, ihren Leistungen und ihren persönlichen Erfolgsgeschichten eindrucksvoll, welche Kraft in weiblichem Unternehmertum liegt – von technologiegetriebenen Start-ups über etablierte Familienbetriebe bis hin zu sozialen Unternehmen.



„Dass Oberösterreich heuer mit vier Nominierten und einer Siegerin vertreten ist und dass 75 Einreichungen alleine aus unserem Bundesland kamen, zeigt die enorme Breite und Qualität des weiblichen Unternehmertums in Oberösterreich“, freut sich Lisa Sigl, WKOÖ-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft OÖ über den großen Erfolg. „Alle Unternehmerinnen haben mit ihrer Auszeichnung eindrucksvoll bewiesen, was mit Mut, Haltung und unternehmerischem Engagement möglich ist.“





Preisträgerinnen

Die Preisträgerinnen des „Woman in Business Award“:



Gründerin, Nachfolgerin, Startup des Jahres: Katja Bernegger I Zeronimo GmbH (Burgenland)

Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres: Susanne Gleiß-Wegscheider I Sattlerei Gleiß (Tirol)

Innovatorin des Jahres: Sara Kapeller I TWISTOR GmbH (Vorarlberg)

Social Entrepreneurin des Jahres: Iris Herscovici I selpers FlexCo (Wien)

Unternehmerin mit besonderer Leistung: Eva-Maria Pürmayer I Hotel BERGERGUT Pürmayer GmbH (Oberösterreich)

Lebenswerk (Sonderpreis): Anita Frauwallner I Institut AllergoSan Pharma GmbH (Steiermark)



www.wko.at/pages/wba/start





Foto oben: Die Nominierten und die Preisträgerin aus OÖ: v. l.: WKOÖ-Vizepräsidentin und Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl, Klara Reisinger (Nominierte), Eva-Maria Infanger (Nominierte), Preisträgerin Eva-Maria Pürmayer, WKO-Präsidentin Martha Schultz, Lisa Fuchs (Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende-Stv. Ried), Carmen Eckerstorfer Nominierte), Elisabeth Medel (Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende-Stv. Perg) und Sarah Radinger (WKOÖ).



