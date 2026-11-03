Großer Empfang für erfolgreiches WorldSkills-Team

Mit zwei Medaillen und fünf Exzellenz-Auszeichnungen haben Oberösterreichs junge Fachkräfte bei den WorldSkills 2026 in Shanghai eindrucksvoll ihr Können unter Beweis gestellt. Landeshauptmann Thomas Stelzer empfing die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Montag im Linzer Landhaus und gratulierte zu ihren Leistungen.

„Unsere jungen Fachkräfte haben in Shanghai gezeigt, dass Oberösterreich nicht nur ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort ist, sondern auch bei der Ausbildung zur Weltspitze gehört. Unsere jungen Fachkräfte gehören zu den Besten der Besten – und das weltweit“, sagte LH Stelzer. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer betonte: „Unsere jungen Fachkräfte haben in Shanghai eindrucksvoll gezeigt, welche Spitzenleistungen mit einer Lehre möglich sind. Genau deshalb unterstützen wir als Wirtschaftskammer OÖ die Skills-Bewerbe: Sie geben beruflichem Können die Bühne, die es verdient. So machen sie die Vielfalt und Attraktivität unserer Lehrberufe sichtbar und schaffen Vorbilder für die nächste Generation. Nicht umsonst ist die Lehre nach wie vor die beliebteste Ausbildungsform bei den Jugendlichen.“

Silber und Bronze für Oberösterreich

Besonders erfolgreich war Fliesenleger Andreas Landl aus Wartberg an der Krems, der sich die Silbermedaille sicherte und als punktebester Österreicher zusätzlich mit dem Titel „Best of Nation“ ausgezeichnet wurde. Luca Reitböck aus Taufkirchen an der Pram gewann Bronze in der Zimmerei. Fünf weitere oberösterreichische Fachkräfte wurden mit einem „Medallion for Excellence“ für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.



Insgesamt traten rund 1.400 junge Fachkräfte aus 68 Ländern und Regionen bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai an. Österreich erreichte mit vier Silber-, sechs Bronzemedaillen und 20 Exzellenz-Auszeichnungen den siebten Platz in der Nationenwertung.

OÖ ist eines der erfolgreichsten Bundesländer bei Berufswettbewerben

„Diese Erfolge sind ein starkes Signal für den Fachkräftenachwuchs und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Sie zeigen jungen Menschen, welche Chancen eine fundierte Berufsausbildung eröffnet – bis hin zu internationalen Spitzenleistungen“, so Landeshauptmann Stelzer. WKO-Präsidentin Hummer weist zudem auf die lange Erfolgsserie der heimischen Fachkräfte hin: „Mit 20 Gold-, 16 Silber- und 19 Bronzemedaillen bei 35 WorldSkills-Teilnahmen gehört Oberösterreich bei Berufswettbewerben zu den erfolgreichsten Bundesländern Österreichs."