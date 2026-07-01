Automatisierte Geschäftsprozesse mit XFLOWLY

„Freigaben, die in E-Mail-Postfächern versanden, Rechnungen, die von Hand abgetippt werden, Bestellbestätigungen, die niemand mit der eigentlichen Bestellung abgleicht, Mitarbeiter, die Stunden mit repetitiven Tätigkeiten verbringen, und mittendrin eine IT-Abteilung, die längst am Limit arbeitet, während die Geschäftsführung keinen belastbaren Überblick darüber hat, wo tagtäglich Geld verloren geht. Diesen Zustand zu ändern, bedeutet oft ein langwieriges und teures IT-Projekt.Genau mit diesem Paradigma bricht XFLOWLY“, sagt Rainer Gruber, CEO und Mitgründer von Moonshot25 aus Hofkirchen an der Trattnach. Das Unternehmen entwickelt praxisnahe digital-Lösungen mit Fokus auf KI, um die Produktivität drastisch zu steigern.

Plattform passt sich an

XFLOWLY von Moonshot 25 ist eine flexible und sichere Plug-and-Play-Plattform, die es Mitarbeitern, Managern und Geschäftsführern gleichermaßen ermöglicht, jegliche Geschäftsprozesse zu überwachen und zu steuern, ohne dass dafür auch nur eine einzige Änderung an der bestehenden Systeminfrastruktur vorgenommen werden muss.

„Die Plattform vereint Workflow-Automation, intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP), interne wie externe Agenten und Market Intelligence in einer einzigen Oberfläche. XFLOWLY deckt ein Spektrum ab, für das Unternehmen heute oft ein halbes Dutzend Insellösungen parallel betreiben“, so Gruber. XFLOWLY dockt sich nahtlos an bestehende Systeme wie ERP, CRM oder Office 365 an. Das Unternehmen bestimmt selbst, welche Systeme angebunden werden und wie die Daten genutzt werden dürfen. Workflows und Geschäftslogiken lassen sich ohne IT-Hintergrund und ohne eine einzige Zeile Programmcode erstellen. „Die Konfiguration erfolgt promptbasiert, so intuitiv, wie man eine Nachricht tippt. Fachabteilungen können damit ihre eigenen Prozesse eigenständig digitalisieren und laufend anpassen“, beschreibt Gruber.

XFLOWLY begegnet dem Thema Datensouveränität mit konsequenter Transparenz und vollständiger Kontrolle aufseiten des Kunden. Die Plattform kann von jedem beliebigen Rechner aus gehostet werden. Der Kunde entscheidet nicht nur über das Hosting-Modell, sondern auch über das eingesetzte KI-Modell.



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