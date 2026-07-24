Neuer Zeugnis-Check bestätigt Echtheit der Qualifikation

Echte Qualifikation will ehrlich erworben werden: Das ist ab sofort garantiert – durch den neuen „Zeugnis-Check“, der von den Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen in den Wirtschaftskammern angeboten wird. Über einen QR-Code, der seit 6.Juli 2026 auf den Zeugnissen angedruckt wird, lässt sich die Echtheit eines Qualifikationsnachweises sofort online überprüfen.



Mehr Informationen zum Zeugnis-Verifikations-Service (kurz ZVS): zvs.wko.at



Die Vorteile liegen auf der Hand: Unternehmer, Personalverantwortliche oder Bildungseinrichtungen haben so die Möglichkeit, ohne administrativen Aufwand die Angaben in Bewerbungsunterlagen auf ihre Korrektheit zu überprüfen. Die Absolventen von Lehrabschlüssen, Meister- und Befähigungsprüfungen haben die Garantie, dass ihre ehrlich erworbene Qualifikation voll anerkannt wird und sich niemand Vorteile erschleichen kann.



Wie funktioniert das ZVS technisch?

Für sämtliche Zeugnisse im Meister- und Lehrlingsbereich (also auch Lehrabschlüsse!) wird ab sofort durch das Zeugnis-Verifikations-Service (ZVS) ein fälschungssicherer digitaler Zwilling erstellt (auch für Duplikate). Jedes Zeugnis hat einen individuellen QR-Code aufgedruckt, der zur Echtheitsprüfung mit einem Mobilgerät gescannt werden kann. Dadurch wird ein automatisierter Vergleich mit den verschlüsselten Daten ausgelöst.



Was ist mit dem Datenschutz?

Die Systemarchitektur des ZVS entspricht aktuellen, höchsten IT-Sicherheitsstandards. Zum Schutz sensibler Informationen ist im Verifikationsprozess eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme integriert: Die prüfende Person muss innerhalb der Applikation den Namen des jeweiligen Kandidaten eingeben, bevor die Datenabfrage durchgeführt wird. Daraus ergibt sich ein benutzerfreundlicher Ablauf in drei einfachen Schritten: QR-Code scannen, Namen eingeben, Ergebnis prüfen.

