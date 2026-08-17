1200 Teilnehmer bei KI-Tour der WKOÖ

Wie lassen sich mit Künstlicher Intelligenz Arbeitsabläufe vereinfachen? Welche Aufgaben können KI-Agenten übernehmen? Und wie können Unternehmen mit KI eigene Anwendungen entwickeln oder ihren Markenauftritt verbessern? Antworten auf diese Fragen gibt die KI-Tour 2026 der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die positive Halbzeitbilanz: Bereits 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die bisherigen Angebote der KI-Tour genutzt.



„Das große Interesse zeigt, dass Künstliche Intelligenz endgültig im unternehmerischen Alltag angekommen ist. Gleichzeitig stellen sich gerade kleine und mittlere Unternehmen sehr konkrete Fragen: Welche Anwendungen bringen mir tatsächlich etwas? Wo kann ich Zeit und Kosten sparen? Und wie gelingt der Einstieg, ohne selbst KI-Experte sein zu müssen? Genau hier setzt unsere KI-Tour an“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



KI ausprobieren statt nur darüber reden

Im Mittelpunkt der KI-Tour steht deshalb nicht die Theorie, sondern die praktische Anwendung. Bei KI-Praxistagen in den WKOÖ-Bezirksstellen können Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit Experten konkrete Werkzeuge ausprobieren und unmittelbar anwendbares Wissen für den eigenen Betrieb mitnehmen.



Nächste Station am 8. September in Ried im Innkreis

Nach der Sommerpause geht die KI-Tour deshalb in den Regionen weiter. Den Auftakt macht Ried am 8. September.



Die weiteren Termine sind:



22. September: Grieskirchen



24. September: Freistadt



29. September: Kirchdorf



8. Oktober: Vöcklabruck



13. Oktober: Perg



21. Oktober: Urfahr-Umgebung



3. November: Bad Ischl



26. November: Linz



Von KI-Hacks bis zum eigenen KI-Agenten

Zur Auswahl stehen – je nach Veranstaltungsort – mehrere dreistündige Praxisworkshops. Dabei geht es um schnelle KI-Hacks für die tägliche Arbeit, die Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Markenauftritts mit KI, die Erstellung eines eigenen KI-Agenten für das Unternehmen sowie um „Vibe Coding“, mit dem sich Anwendungen auch ohne klassische Programmierkenntnisse mithilfe von KI entwickeln lassen. Die Praxistage beginnen jeweils um 8 Uhr, ab 8.30 Uhr geben die Experten erste Impulse. Von 9.30 bis 12.30 Uhr wird anschließend intensiv in den einzelnen Workshops gearbeitet. Die Teilnahme ist für WKO-Mitglieder kostenlos.

© WKOÖ





Kostenloses Webinar zu KI und Recht

Ergänzt werden die regionalen Veranstaltungen durch Webinare. Am 14. Oktober von 10 bis 11 Uhr steht etwa das Thema „KI im Unternehmen – Potenziale nutzen, rechtliche Stolpersteine vermeiden“ auf dem Programm. Anhand konkreter Praxisbeispiele wird gezeigt, wo Unternehmen KI sinnvoll einsetzen können und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Themen sind unter anderem der AI Act, Datenschutz, Urheberrecht, Arbeitsrecht und Haftungsfragen.





