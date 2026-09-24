WKS-Podcast: Verpackungsverordnung, Klimagesetz und Energiepreise im Fokus

Links Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg

Bei der EU-Verpackungsverordnung sieht Christian Wagner, Leiter des WKS-Bereichs Umwelt- und Energierecht, im Gespräch mit SW-Chefredakteur Robert Etter erhebliche Herausforderungen für die Betriebe. Die neuen Vorgaben sollen Verpackungsabfälle reduzieren und die Kreislaufwirtschaft stärken, bringen aber nach Einschätzung der Wirtschaftskammer zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit sich. Besonders betroffen seien kleine und mittlere Unternehmen sowie der Onlinehandel. Die Wirtschaftskammer setzt sich daher weiterhin für Vereinfachungen und praxistaugliche Lösungen auf europäischer Ebene ein.

Kritisch bewertet Wagner auch die Pläne für ein österreichisches Klimagesetz, das die Klimaneutralität bereits bis 2040 festschreiben soll und sich derzeit in Begutachtung befindet. Während auf EU-Ebene das Zieljahr 2050 gilt, könnte Österreich damit zusätzliche Kosten und Wettbewerbsnachteile für Unternehmen in Kauf nehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Podcast-Folge sind die hohen Energiepreise. Österreichische Betriebe seien im internationalen Wettbewerb vielfach mit deutlich höheren Stromkosten konfrontiert als Unternehmen in den USA oder Asien. Neben geopolitischen Entwicklungen seien dafür auch fehlende Netzkapazitäten und die aktuelle Struktur des europäischen Strommarktes verantwortlich. Aus Sicht der Wirtschaft braucht es daher mehr Tempo beim Netzausbau und Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten.

Die gesamte Folge von „Wirtschaft kompakt“ ist ab sofort auf den Kanälen der Wirtschaftskammer Salzburg verfügbar.





© WKS

In der Podcast-Reihe „Wirtschaft kompakt“ werden sämtliche Themen behandelt, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich konfrontiert sind. Im Vordergrund steht dabei vor allem der praktische Nutzen. Es gibt Interviews mit Experten der Wirtschaftskammer Salzburg zu verschiedenen Fachbereichen. Zudem wird die Vielfalt der Mitglieder und Branchen gezeigt, die von der Wirtschaftskammer vertreten werden. Darüber hinaus kommen auch international renommierte Key-Note-Speaker zu Wort wie auch Salzburger Unternehmer mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten. Bildungsthemen und eine Gesprächsreihe mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg zu aktuellen Themen ergänzen die breite Themenpalette.