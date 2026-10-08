10. Ausbilder:innenforum: Gemeinsam für die Fachkräfte von morgen

Nico Langmann und Anna Marton gaben Impulse für die Ausbildungsarbeit.

239 Teilnehmer:innen, zwei hochkarätige Keynote-Speaker und zahlreiche Impulse für die tägliche Ausbildungsarbeit: Das 10. Ausbilder:innenforum der Wirtschaftskammer Vorarlberg hat gestern im Kulturhaus Dornbirn den Austausch rund um die Lehrlingsausbildung in den Mittelpunkt gerückt. 217 Ausbilder:innen und 22 jugendliche Ausbildungsbotschafter:innen – selbst Lehrlinge – nutzten die Jubiläumsveranstaltung, um Erfahrungen zu teilen, neue Perspektiven kennenzulernen und darüber zu diskutieren, was junge Menschen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben brauchen.



Für besondere Impulse sorgten Nico Langmann und Anna Marton. Der österreichische Rollstuhltennisspieler und zweifache Paralympics-Teilnehmer Langmann sprach über seinen persönlichen Weg, den Umgang mit Rückschlägen und die Bedeutung neuer Perspektiven. Seine Erfahrungen zeigten, wie wichtig es sein kann, Herausforderungen anzunehmen, den Blickwinkel zu verändern und sich nicht von Hindernissen stoppen zu lassen.

Unternehmerin und Keynote-Speakerin Marton widmete sich den Themen Leadership und Neurodiversität. Sie zeigte auf, warum unterschiedliche Denkweisen eine Stärke sein können und wie ein Umfeld geschaffen werden kann, in dem Menschen ihre individuellen Potenziale entfalten können.



„Ausbilderinnen und Ausbilder sind weit mehr als Wissensvermittler. Sie sind Vorbilder, Vertrauenspersonen und wichtige Wegbegleiter für junge Menschen“, betonte Gudrun Petz-Bechter, Direktor-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die WKV unterstützt Ausbildende daher mit einem breiten Angebot – von der Ausbilder:innenakademie über das jährliche Ausbilder:innenforum bis hin zu den Ausbildungsbotschafter. Ziel ist es, Weiterbildung und Vernetzung zu fördern und gleichzeitig die Perspektive der Jugendlichen einzubinden. „Die Qualität der Lehrlingsausbildung hängt maßgeblich von engagierten und kompetenten Ausbilderinnen und Ausbildern ab“, sagte Petz-Bechter. Das große Interesse am Jubiläumsforum unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeit für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen.



