50 Jahre Blumen Garten Öhninger – mit Herz und Leidenschaft

Am 2. September 1976 gründeten Maria und Edgar Öhninger ihr Unternehmen. Anfang der 1980er-Jahre folgte der nächste Schritt: In Satteins eröffneten sie ein kleines Blumengeschäft neben dem Gasthaus Sternen – ein kleines, charmantes Häuschen, an das sich viele Kundinnen und Kunden noch heute gerne erinnern.



Vom kleinen Blumengeschäft zum heutigen Blumen Garten Öhninger

1986 zog der Betrieb an den heutigen Standort in der Walgaustraße 4. Im Laufe der Jahre wurde der Blumen Garten immer wieder erweitert und umgebaut. Ein Glashaus, die Überdachung des Außenbereichs, eine Garage und weitere Veränderungen machten aus dem ursprünglichen kleinen Geschäft den heutigen Blumen Garten Öhninger. Ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war das Jahr 2002: Tochter Kerstin Dietrich absolvierte in Innsbruck ihre Meisterprüfung und war damals die jüngste Floristenmeisterin Österreichs. 2004 trat sie in den elterlichen Betrieb ein und übernahm im Februar 2010 schließlich das Unternehmen.



Mit Liebe zur Natur und zum Detail

Bis heute stehen bei Blumen Garten Öhninger die Liebe zur Natur, die Freude an Blumen und die Liebe zum Detail im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist dem Team, Menschen mit Blumen glücklich zu machen. Wenn Kundinnen und Kunden das Geschäft mit einem Lächeln verlassen, ist für die Familie klar: „Dann haben wir alles richtig gemacht.“ Zum Jubiläum gilt daher ein besonderer Dank allen Kundinnen und Kunden, Lieferanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Familie, die den Blumen Garten Öhninger über all die Jahre begleitet, unterstützt und zu dem gemacht haben, was er heute ist.

50 Jahre Blumen Garten Öhninger – ein „Bluamalada“, geführt mit viel Herz, Leidenschaft und Liebe zur Natur.