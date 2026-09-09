78. Herbstmesse startet mit neuen Themenwelten und sechs Euro Eintritt

Die 78. Herbstmesse ist am Mittwoch im Messequartier Dornbirn eröffnet worden. Bis 13. September präsentieren rund 220 Unternehmen ihre Angebote.

Neue Schwerpunkte bilden die Holzwelten und eine Ausstellung zur Entwicklung der Landtechnik. Der Eintrittspreis von sechs Euro und das neu strukturierte Gelände erleichter einem breiten Publikum den Messebesuch. Konzerte und weitere Programmpunkt verlängern den Messebetrieb an mehreren Tagen bis in die Abendstunden.



Die Messe setzt ein Zeichen für Leistbarkeit: Mit dem reduzierten Eintrittspreis richtet sich die Veranstaltung an ein breites Publikum aus der gesamten Region. „Die Herbstmesse soll ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen bleiben. Der günstigere Eintritt unterstreicht ihren Charakter als regionales Volksfest und gesellschaftlicher Höhepunkt im Herbst“, sagt Geschäftsführer Nilly Nail.



Das neue Geländekonzept trennt die Sport- und Veranstaltungszeile klar voneinander und konzentriert die Ausstellung auf weniger Hallen. Die kompaktere Struktur bündelt verwandte Angebote und erleichtert BesucherInnen die Orientierung.



Holzwelten und Landtechnik zeigen regionalen Wandel

Mit den Holzwelten und der Ausstellung zur Landtechnik setzt die Herbstmesse zwei neue Schwerpunkte. Beide Bereiche zeigen, wie sich regionale Arbeitsweisen, Materialien und Technologien verändert haben.



Die Holzwelten zeichnen den Weg des heimischen Holzes vom Baum bis zum fertigen Produkt nach. Gemeinsam mit der Vorarlberger Holzbaukunst präsentiert die Herbstmesse rund 50 prämierte Bauwerke. Heimische Holzarten sowie Projekte aus Architektur, Möbelbau und Design verdeutlichen die Bedeutung des Werkstoffs für Vorarlberg. Der Werkraum Bregenzerwald und die Initiative „die

venstermacher“ ergänzen den Schwerpunkt mit Beispielen aus Handwerk und Gestaltung.



Die Ausstellung zur Landtechnik spannt den Bogen von historischen Werkzeugen, Geräten und Traktoren bis zu aktuellen Entwicklungen in der Land- und Forstwirtschaft. Moderne Maschinen sowie Anwendungen aus dem Bereich Smart Farming zeigen, wie digitale Technologien und vernetzt Systeme heutige Arbeitsabläufe verändern.



Direkter Austausch mit Unternehmen und ORF Vorarlberg

Der regionale Marktplatz bleibt das wirtschaftliche Herzstück der Herbstmesse. Unternehmen, ProduzentInnen und DienstleisterInnen präsentieren Angebote aus den Bereichen Wohnen, Haushalt, Genuss und Lifestyle und stehen für Fragen und persönliche Beratung zur Verfügung. Auf der Schnabuliermeile bieten regionale Betriebe Spezialitäten an und österreichische WinzerInnen schenke ihre Weine aus. Genussstände und Food Trucks ergänzen das kulinarische Angebot.



Auch ORF Vorarlberg präsentiert sich auf dem regionalen Marktplatz. Mit einem neu gestalteten Erlebnisstand lädt der Sender zum Mitmachen ein. BesucherInnen können ihre Medienkompetenz beim Faktencheck zu KI-generierten Bildern und Desinformation testen, selbst vor die TV-Kamera treten und in Podcasts des ORF Vorarlberg hineinhören. ModeratorInnen und MedienmacherInnen stehen zudem für persönliche Gespräche zur Verfügung.



Konzerte und Freizeitprogramm verlängern den Messetag

Das Freizeitprogramm der Herbstmesse richtet sich an unterschiedliche Generationen. Im Freigelände erwartet Kinder ein eigener Rummel. Eine großflächige Hüpfburg mit Hindernissen, Rutschen, Sprungflächen und Kletterbereichen ergänzt das Familienprogramm. Beim VN-Preisjassen treffen sich

bis zu 400 JasserInnen aus ganz Vorarlberg.



An mehreren Tagen geht die Herbstmesse nach dem regulären Messeschluss weiter. Am Donnerstag bringt „Tribute to Adriano Celentano“ italienische Klassiker auf die Bühne. Am Freitag verbindet „Beats & Brass“ Blasmusik mit modernen Klängen. Am Samstag begleitet „Tracht'n Vibes“ das Oktoberfäscht. Beachbar und DJs ergänzen das Abendprogramm an ausgewählten Tagen und sorgen dafür, dass die Herbstmesse über die regulären Öffnungszeiten hinaus ein Treffpunkt bleibt.



FACTBOX:

78. Herbstmesse

9. bis 13. September 2026, täglich 10 bis 18 Uhr

Eintritt 6 Euro

Tickets: https://messedornbirn.at/tickets

Webseite: https://herbstmesse.messedornbirn.at/



Konzerte und Partys im Mohrenbräu-Wirtschaftszelt

Donnerstag: Live-Konzert Tribute to Adriano Celentano bis 23 Uhr

Freitag: Beats & Brass, Konzerte bis 1:30 Uhr

Samstag: Tracht’n Vibes beim Oktoberfäscht bis 1:30 Uhr

Mittwoch, Freitag und Samstag: Rummel, Beachbar und DJs bis 20 Uhr



Rahmenprogramm: Holzwelten, Themenschwerpunkt Landtechnik, Rummel mit Europas größter Hüpfburg, Kinderprogramm, VN-Preisjassen, ORF zum Mitmachen, Landeslehrlingswettbewerb Floristik, Live-Konzerte, Oktoberfäscht



Themenbereiche: Genuss, Haushalt, Wohnen und Lifestyle



Kostenlose An- und Abreise mit Bus und Bahn

Mit gültigem Messe-Ticket oder dem VMOBIL-Online-Gratis-Ticket ist die An- und Abreise kostenlos.