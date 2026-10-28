Allerheiligen 2026: Blumen, die Erinnerungen lebendig halten

Mit Blumen und Pflanzen gestalten heimische Blumenfachbetriebe individuelle und würdevolle Orte der Erinnerung.



Zu Allerheiligen stehen das Gedenken an geliebte Menschen und die Erinnerung an gemeinsame Momente im Mittelpunkt. Blumen und Pflanzen verleihen diesen Gefühlen einen sichtbaren Ausdruck und machen Gräber zu persönlichen Orten der Verbundenheit.

„Blumen sagen oft mehr als Worte. Mit individuellen floralen Gestaltungen können Angehörige ihre Liebe, Dankbarkeit und Erinnerungen ausdrücken. Gerade zu Allerheiligen ist es besonders wichtig, einen würdevollen Ort des Gedenkens zu schaffen“, betont Diana Binder, Berufszweigsprecherin der Floristen.



Herbstblumen für würdevolle Grabgestaltung

Chrysanthemen, Calluna, Alpenveilchen und Stiefmütterchen zählen zu den Klassikern der herbstlichen Grabgestaltung. Immergrüne Pflanzen wie Tannen, Wacholder oder Eiben ergänzen die saisonale Bepflanzung und stehen symbolisch für Beständigkeit und ewiges Leben.



Ob klassisch, natürlich oder individuell gestaltet: Die heimischen Blumenfachgeschäfte und Friedhofsgärtnereien beraten bei der Auswahl passender Pflanzen und fertigen persönliche Gestecke und Arrangements an. Dabei berücksichtigen sie die Wünsche der Angehörigen ebenso wie Standort und Pflegeaufwand.



Denn manchmal sagt eine Blume mehr als viele Worte – und hält die Erinnerung an einen geliebten Menschen lebendig.



