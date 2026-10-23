Betriebsübergabe: Frühzeitig planen, erfolgreich umsetzen

Die Unternehmensnachfolge ist ein entscheidender Schritt – sowohl für die Übergebenden als auch für die Zukunft des Betriebes. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung: Im Jahr 2025 wurden österreichweit 8.202 Unternehmen übergeben, ein neuer Höchststand seit Beginn der Erhebungen. Gleichzeitig stehen in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Betriebe vor einem Generationenwechsel. Eine frühzeitige Planung ist daher besonders wichtig, um den Fortbestand der Unternehmen zu sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und einen angemessenen Kaufpreis zu erzielen.

Doch eine Betriebsübergabe wirft viele Fragen auf: Wie lässt sich der Wert des eigenen Unternehmens realistisch bestimmen? Welche Möglichkeiten bietet das Pensionsrecht? Und welche steuerlichen Folgen sind bei der Übergabe zu berücksichtigen? Antworten und praxisnahe Impulse erhalten Betriebsübergeber:innen bei der Informationsveranstaltung „Betriebsnachfolge frühzeitig planen und erfolgreich umsetzen“.

Von 14 bis 17 Uhr geben drei Expert:inne Einblicke in zentrale Aspekte des Übergabeprozesses. Stefan Grabher von Rheintal Business in Lustenau widmet sich unter dem Titel „Von der Unternehmensbewertung bis zum realisierten Kaufpreis“ verschiedenen Bewertungsverfahren, aktuellen Ansätzen in der Unternehmensbewertung und anschaulichen Praxisbeispielen. Dabei steht im Mittelpunkt, wie sich der Unternehmenswert ermitteln und ein Verkauf erfolgreich umsetzen lässt.

Daniela Novak von der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) in Feldkirch beleuchtet unter dem Titel „Die Qual der Wahl – welche Pension ist die richtige für mich?“ die unterschiedlichen Alterspensionen, deren Voraussetzungen und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen. Damit erhalten die Teilnehmenden wichtige Orientierung für die persönliche Planung des Übergangs in den Ruhestand. Die steuerlichen Rahmenbedingungen stehen im Vortrag von Mario Bilgeri, Steuerberater bei RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG in Dornbirn, im Mittelpunkt. Er erläutert, welche steuerlichen Auswirkungen eine Unternehmensnachfolge mit sich bringt und welche Gestaltungsmöglichkeiten Übergeber:innen kennen sollten.