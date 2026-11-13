Bildung beginnt beim Menschen

Nämlich mit starken Grundlagen, Raum für Talente und dem Mut zur Veränderung. Hunderte Lehrer, Pädagogen und Bildungsaffine beim 5. Vorarlberger Bildungsforum begrüßen zu dürfen, war ein starkes Signal. Bildung bewegt, Bildung interessiert und Bildung ist eine zentrale Zukunftsfrage für unser Land. Dass so viele Menschen bereit sind, darüber nachzudenken und zu diskutieren, zeigt auch: Wir wollen unser Bildungssystem weiterentwickeln. Diese Bereitschaft ist eine große Chance, die wir gemeinsam nutzen müssen.



Wo wollen wir hin?

Bildung ist weit mehr als ein schulisches Thema. Sie entscheidet darüber, ob wir als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben, Innovation ermöglichen und die Fachkräfte von morgen hervorbringen. Vor allem aber entscheidet sie darüber, welche Chancen unsere Kinder und Jugendlichen haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die entscheidende Frage lautet, wohin wir wollen. In einer Welt, die sich durch künstliche Intelligenz, technologische Umbrüche und neue Berufsbilder rasant verändert, können wir junge Menschen nicht auf jede Herausforderung konkret vorbereiten. Wir müssen sie vielmehr befähigen, mit Veränderungen umzugehen, kritisch zu denken, die richtigen Fragen zu stellen und lebenslang lernen zu wollen.



Von Neugier, Kreativität und Eigenverantwortung

Lesen, Schreiben, Rechnen, Verstehen und Kommunizieren bleiben dafür das unverzichtbare Fundament. Doch gute Bildung muss darüber hinausgehen. Sie muss Neugier wecken, Kreativität fördern und Eigenverantwortung stärken. Sie muss Talente sichtbar machen und jungen Menschen ermöglichen, ihre Stärken zu entdecken und Potenziale zu entfalten. Bemerkenswert ist, wie aktuell diese Fragen sind. Schon vor mehr als hundert Jahren beschäftigte sich der Vorarlberger Autor Josef Wichner mit dem Ziel von Bildung. Seine Überzeugung, dass Erziehung Menschen dazu befähigen soll, „auf eigenen Füßen“ zu stehen, hat bis heute nichts an Bedeutung verloren. Bildung soll Wissen vermitteln, aber vor allem Menschen stärken, ihren eigenen Weg zu finden und Verantwortung zu übernehmen. Dafür braucht es ein Zusammenspiel aller Beteiligten. Schulen, Pädagog:innen, Eltern, Politik und Wirtschaft müssen an einem Strang ziehen. Als Wirtschaftskammer Vorarlberg verstehen wir uns dabei als Partner, der Impulse setzt, neue Perspektiven einbringt und Zusammenarbeit aktiv fördert.



Die wichtigste Investition

Es braucht einen großen bildungspolitischen Aufbruch: nicht, um Bewährtes über Bord zu werfen, sondern um Neues zu ermöglichen. Eine Schule, die Grundlagen sichert, Potenziale erkennt und junge Menschen auf eine Zukunft vorbereitet, deren Anforderungen wir heute noch nicht vollständig kennen. Die wichtigste Zukunftsinvestition ist und bleibt der Mensch.