DAS KINOFEST – Ein Fest für alle, die Kino lieben

Alle Kinofans sind eingeladen zum Preis von 5,90 Euro pro Ticket.



Am 12. September 2026 heißt es wieder: Vorhang auf für starke Emotionen, große Geschichten, gemeinsames Lachen, Staunen, Mitfiebern und unvergessliche Momente. Beim österreichweiten Kinofest laden die Vorarlberger Kinos – Cinema Dornbirn, Cineplexx Hohenems, Cineplexx Lauterach, Kino Bludenz, Kino GUK Feldkirch und die Kinothek-Lustenau – alle Filmfans ein, Kino in seiner ganzen Vielfalt zum Sonderpreis von nur 5,90 Euro pro Ticket zu erleben, unabhängig von Sitzplatz oder Uhrzeit (ausgenommen Sonderformate).



Kino ist mehr als Unterhaltung

Kino ist mehr als ein Film. Es ist der Moment, wenn das Licht ausgeht. Wenn die Leinwand hell wird. Wenn ein ganzer Saal gemeinsam lacht, den Atem anhält oder sich für zwei Stunden komplett aus dem Alltag verabschiedet. Genau dieses Gefühl steht beim KINOFEST im Mittelpunkt. „Mit dieser österreichweiten Aktivität unmittelbar am letzten Wochenende der Sommerferien wollen wir das Kino medial in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und gleichzeitig die Initiative für einen attraktiven und erfolgreichen Kinoherbst starten“, sagt Michael Wieser, Vorsitzender der Fachvertretung der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Und weiter: „Kino ist lebendig, vielfältig und emotional. Genau das sollen die Besucherinnen und Besucher wieder einmal erleben“.



Kino bedeutet nicht nur Emotion, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Kultur- und Freizeitlandschaft Vorarlbergs sowie zur lokalen Wertschöpfung. Ob Blockbuster, Familienfilm oder Arthouse-Kino – am 12. September ist für alle etwas dabei. Das Kinofest bietet die perfekte Gelegenheit, mit Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen wieder einmal die unvergleichliche Atmosphäre des Kinosaals zu genießen.



Teilnehmende Kinos in Vorarlberg:

Cinema Dornbirn: https://www.cinema-dornbirn.at/

Cineplexx Hohenems: https://cineplexx.at/cinemas/Cineplexx-Hohenems

Cineplexx Lauterach: https://cineplexx.at/cinemas/Cineplexx-Lauterach

Kino Bludenz: https://www.kino-bludenz.at/

Kino GUK Feldkirch: https://guk-feldkirch.at/kino/

Kinothek-Lustenau: https://www.kinothek.at/