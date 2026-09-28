Jürgen Albrecht setzt ab 1.1.2027 auf ADEG

Die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt haben innerhalb der gesetzlichen Frist keinen Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses durch das Kartellgericht gestellt. Damit kann die geplante Übernahme der beiden Lebensmittelhandelsflächen in Feldkirch-Tisis und Schwarzach umgesetzt werden. Die Märkte sollen ab 1. Jänner 2027 als ADEG Albrecht-Märkte geführt werden.



Beide Standorte und die bestehenden Teams bleiben erhalten. Damit wird die Nahversorgung in Feldkirch-Tisis und Schwarzach langfristig gesichert und gemeinsam mit ADEG weiterentwickelt. Mit ADEG will Albrecht die besondere Handschrift seiner Märkte bewahren und langfristig weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen weiterhin regionale Produkte, persönliche Beratung, Frische und hochwertige Spezialsortimente. Damit bleiben der Name des Kaufmanns und die regionale Identität der Standorte auch nach außen sichtbar.



Im Bild: v.l. Florian Klein (Geschäftsführer ADEG), Kaufmann Jürgen Albrech und Brian Beck (Vorstand BILLA Großhandel und Kaufleute)