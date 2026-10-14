Metalltechnik-Nachwuchs zeigt in Vorarlberg sein Kunden

Die Vorarlberger Teilnehmer überzeugten mit mehreren Spitzenplatzierungen.

Rund 62 Metalltechnik-Lehrlinge aus ganz Österreich stellten am Freitag und Samstag beim Bundeslehrlingswettbewerb in Vorarlberg ihr fachliches und praktisches Können unter Beweis. Die Wettbewerbe fanden in der Landesberufsschule Bregenz 2 sowie für die Schmiedetechnik an der HTL-Bregenz statt. Den Abschluss bildete die Siegerehrung bei der Fahrzeugbau Wohlgenannt GmbH in Dornbirn.



Leistungsschau der Metalltechnik

Der Bundeslehrlingswettbewerb ist eine Leistungsschau für die Branche.

„Eine starke Metalltechnik braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Der Bundeslehrlingswettbewerb zeigt, wie viel Know-how, Präzision und Engagement in unserer dualen Ausbildung steckt. Die Leistungen der jungen Metalltechnikerinnen und Metalltechniker machen deutlich, wie wichtig es ist, Fachkräfte gezielt auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen", betont Bundesinnungsmeister Harald Schinnerl.



Die heimische Metalltechnik reicht von großen Industriebetrieben bis zu kleinen, spezialisierten Fachbetrieben. Der Wettbewerb machte diese Vielfalt und die Qualität der Ausbildung sichtbar. Für Innungsmeister Wolfgang Rusch ist der Wettbewerb deshalb auch ein Schaufenster für die Leistungsfähigkeit der heimischen Metalltechnik: „Der Bundeslehrlingswettbewerb ist ein wichtiges Branchenereignis für die Metalltechnik in Vorarlberg. Er zeigt, auf welch hohem Niveau unsere jungen Fachkräfte ausgebildet werden und was sie bereits leisten können.“



Präzision und technisches Verständnis gefragt

Bei den Wettbewerbsarbeiten mussten die Lehrlinge ihre fachlichen Kenntnisse und handwerklichen Fertigkeiten unter Zeitdruck und mit hoher Genauigkeit einsetzen. Je nach Berufsgruppe waren unterschiedliche Werkzeuge, Maschinen und Fertigungstechniken gefragt. Wettbewerbsleiter Christian Summer bestätigte, worauf es in der Praxis ankommt: „Metalltechnik ist viel mehr als klassisches Handwerk – die Lehrlinge brauchen technisches Verständnis, Genauigkeit und ein gutes Gefühl für Material und Maschinen. Beim Wettbewerb mussten sie zeigen, dass sie das auch unter Zeitdruck beherrschen. So wird unmittelbar sichtbar, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben und praktisch umsetzen können.“



Die Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs 2026



Stahlbau- und Schweißtechnik

1. Platz: Felix Schmidseder - Oberösterreich, Primatech GmbH

2. Platz: Fabio Moser - Vorarlberg, Summer Metallbau GmbH

3. Platz: Nikolas Tödling - Steiermark, Winkelbauer GmbH



© Eva Rauch

Metallbau- und Blechtechnik

1. Platz: Florian Feuerstein - Vorarlberg, Dietmar Bechter

2. Platz: Maiko Potnik - Steiermark, Ferk Metallbau GmbH

3. Platz: Alexander Giefing - Burgenland, Förderanlagen-Schlosserei Werfring GmbH

© Eva Rauch

Fahrzeugbautechnik

1. Platz: Felix Mackinger - Salzburg, Ablinger Fahrzeugbau GesmbH

2. Platz: Kilian Domberger - Oberösterreich, Gebrüder Pühringer Gesellschaft m.b.H.

3. Platz: Christoph Zenz - Tirol, Röck Metall- und Fahrzeugbau GmbH



© Eva Rauch

Land- und Baumaschinentechnik

1. Platz: Marcel Albrecht - Vorarlberg, Karl Wohllaib Gesellschaft m.b.H.

2. Platz: Pius Blum - Vorarlberg, Huppenkoten GmbH

3. Platz: Kevin Deutsch - Steiermark, Agrarunion Südost eGen Lagerhaus & Co.KG

© Eva Rauch

Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik

1. Platz: Michael Lang - Oberösterreich, Sterner Werkzeugbau GmbH

2. Platz: Emanuel Holzknecht - Vorarlberg, SCHMID Anlagenbau GmbH

3. Platz: Alexander Raidel - Oberösterreich, Göweil Maschinenbau GmbH

© Eva Rauch

Schmiedetechnik

1. Platz: Max Huber - Kärnten

2. Platz: Laurin Ertl - Vorarlberg, Schlosserei Klocker GmbH

3. Platz: Dominic Braunstein - Steiermark, Franz Mitteregger

